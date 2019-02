I kampanjen #heierna svarer barnevernsarbeidere fra hele landet på Erna Solbergs appell i nyttårstalen. Solberg vil ha flere suksesshistorier i barneverntjenesten. Dette vil de ansatte i kampanjen også, «men da trenger vi flere ansatte», er budskapet.

Mange hensyn

Barnevernsarbeid er komplekst. Man møter familier som sliter og barn som har det vanskelig. Man er satt til å hjelpe og støtte, men også kontrollere og avverge. Barnevernsarbeidere må forstå helheten i de ulike sakene de møter. Det er mange ganger snakk om familier som har utfordringer på flere plan, både sosialt, økonomisk og helsemessig.

For å forsøke å avhjelpe situasjonen må man skape tillit og avdekke hjelpebehovene. Man skal helst løse problemene til familien i en tidlig fase, og man skal samarbeide med en rekke instanser. Ofte er det uenighet mellom foreldre og barnevern om hva som er problemet og hva barnet har behov for. Dette kompliserer arbeidet ytterligere.

Barneverntjenesten har over lengre tid vært kritisert for å ikke gjøre en god nok jobb. Noen ganger burde barnevernet gjort mer, andre ganger mindre. Det er mange foreldre og samarbeidspartnere som strever med å få tak i travle saksbehandlerne. Høy utskiftning av ansatte resulterer i at barn og foreldre stadig må bli kjent med nye kontaktpersoner. Dette begrenser mulighetene for å skape relasjoner og bygge tillit. Det vanskeliggjør suksesshistoriene.

Ga meg etter seks år

Jeg er selv tidligere barnevernsarbeider med erfaring fra førstelinjetjenesten i Oslo og Stavanger. Jeg opplevde barnevernsarbeid som kompleks og krevende oppgave. Min erfaring er at det tar tid å bli kjent, det tar tid å skape tillit og det tar tid å hjelpe. Med et svært høyt arbeidspress og med ansvar for mange familier, blir det anstrengende. Interesseorganisasjonen FO anbefaler at saksbehandlere har maks 15 barn på sine sakslister for å gjøre en forsvarlig jobb. Jeg har selv hatt lister på både 25 og 35 saker. Da sier det seg selv at man ikke strekker til.

En ting er at det gnager på samvittigheten til saksbehandleren. Mer alvorlig er det at barn og familier ikke får den oppfølgingen de trenger. Jeg valgte å forlate barneverntjenesten etter seks års ansettelse, det ble rett og slett for heftig. Ukene var fylt opp med møter, hjemmebesøk og telefoner. Helgene med forefallende skrivearbeid.

Tilbakemeldingene

Jeg er i dag doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Jeg forsker på møtet hvor foreldre blir informert om at barneverntjenesten har besluttet å fremme sak om omsorgsovertakelse. Jeg har intervjuet både saksbehandlere og foreldre om dette temaet. De saksbehandlerne jeg har snakket med beskriver hektiske arbeidshverdager. De hadde ønsket seg mer tid. De tenker foreldrene trenger mer tid. Barnevernsarbeiderne kritiserer selv tjenesten for å ha for liten tid til å ivareta foreldre når sakene blir så alvorlige at man vurderer omsorgsovertakelse.

Foreldrene jeg har intervjuet trekker frem viktigheten av å ha en relasjon og tillit til saksbehandleren sin. De hadde ønsket seg mer tid underveis i prosessen og kritiserer hyppig utskiftning av personale.

Saksbehandlerne beskriver arbeidet som svært emosjonelt belastende. Flere beskriver engstelse, dårlig søvn, hodepine og utmattelse i forbindelse med vanskelige situasjoner. Det blir nedprioritert å sette av tid til debrief eller veiledning. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er høy turnover i barneverntjenesten. Mange av de jeg har intervjuet sier de spør seg selv om det å arbeide i barneverntjenesten virkelig er verdt det. Det er uheldig at et så høyt antall ansatte slutter. Barneverntjenesten mister erfaring og kunnskap og familiene mister kontinuitet. Arbeidsmiljøet påvirkes og det skaper perioder med høyere arbeidspress for dem som blir igjen.

Utskiftningen i tjenesten truer kvaliteten på arbeidet. Det vanskeliggjør også suksesshistoriene.

Hva det er behov for

Jeg savner iblant å arbeide i barneverntjenesten, det er en meningsfull jobb. Jeg savner ikke arbeidsmengden og den dårlige samvittigheten. Jeg underviser i dag barneverns- og sosionomstudenter. Mange av dem vil om noen år arbeide i barnevernet. Jeg har prøvd å realitetsorientere studentene om hvor krevende barnevernsarbeid er.

Å bli realitetsorientert ruster dem ikke til å møte utfordringene i barneverntjenesten. I barnevernsarbeid er det behov for tid til å bli kjent med familier. Man trenger tid for å gi god oppfølging og opplæring til nyansatte. Det er behov for tid til kursing slik at ansatte har oppdatert kunnskap. Det er behov for tid til veiledning for å sikre gode vurderinger, og det er behov for tid til debrief for å forhindre sykemeldinger.

Det er behov for at statsminister Solberg og andre politikere tar på alvor hva ansatte i barneverntjenesten nå formidler. Skal barneverntjenesten skape flere suksesshistorier, må tjenesten rustes med flere ansatte. Det er behov for ressurser, slik at de som arbeider der har tid til å skape suksesshistoriene.