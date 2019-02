Restaurant- og utelivsbransjen er ikke attraktiv

Tomme klasserom preger restaurant- og matfaglinjene i matfylket Rogaland kunne vi lese i Aftenbladet den 22. januar. Målrettet rekrutteringsarbeid er et stikkord for å sikre fremtiden, og vi har en enorm utfordring for å rekruttere nye ungdommer og sikre kompetansen innen dette fagområdet.

Ønsker trygg jobb

Det vi vet i dag om å sikre rekruttering er at det store flertall ønsker å jobbe innen fagområder som gir dem en trygg jobb med ordnede arbeidsvilkår, hvor det er mulig å kombinere med fritidsaktiviteter. I mat- og restaurantfag tenker de fleste at jobbene finnes på restaurantene, hotell og utelivbransjen i den enkelte by. Er denne bransjen attraktiv for ungdommen, er den seriøs nok? Vår påstand er at denne delen av bransjen har mye å gå på for å bli ansett som seriøs.

Ikke møt de ansatte med advokater og et nei når de ønsker trygge og gode arbeidsvilkår.

Fellesforbundet hadde en runde i utebransjen i Stavanger for å opplyse om rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. I denne bransjen er det en allmenngjort minstelønn på 161,87 kr lønn under dette er ulovlig. Det var et fåtall av de ansatte som hadde over dette i lønn.

I 2018 hadde også arbeidstilsynet kontroller på minstelønn og fant at 30 prosent av de kontrollerte hadde under minstelønnen, 1 av 3. Arbeidstilsynet mener at noe av grunnen er at det er lav kunnskap fra begge parter om arbeidslivet og at organisasjonsgraden er lav og mange av arbeiderne er unge eller utenlandske.

Trusler og advokater

I skjenkeringen utenom hotellene, er det ingen bedrifter med tariffavtale og ordnede lønns og arbeidsvilkår, det er en bransje hvor bedriftslederne har lav kunnskap om betydningen av tariffavtale. Det er en bransje hvor ledelsen motarbeider de ansattes ønske om tariffavtale, og møter dette ønske med trusler og advokater. Det er en bransje hvor vi opplever at den ansatte ikke vet når man skal på jobb og hvor mange timer man jobber i måneden og får lønn for.

En tariffavtale skaffer den ansatte trygghet for at man får den lønn man har krav på og trygghet for at man avtaler når man skal på jobb og når man har fri. En tariffavtale gir også partene intensiver til å jobbe i sammen for å oppnå et best mulig resultat for bedriften slik at lønn og overskudd kan øke.

Bruke skjenkeloven mer aktivt

Det er også en bransje hvor det er stor fare for konkurs og stor endring av eiere. Nøkkelen til suksess ligger i bransjen selv, de bør samles for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Men kommunene må også bruke skjenkeloven mer aktivt for å rettlede og veilede bransjen inn på det rette sporet. Aktiviteten fra fylkeskommunen og enkelte andre kommuner inn mot byggebransjen er et godt eksempel på at ting kan fungere med klare meldinger.

Vi som samfunn har et spesielt ansvar for å utdanne å sikre gode kokker og servitører som kan lage god mat på institusjoner som syke og aldershjem, god mat til våre offshorearbeidere god mat på skoler og i kantiner rundt om i Rogaland.

Utelivsbransjen må rydde opp

Akkurat nå er vi nok blindet av Bocuse d’Or og Michelin-stjerner. Men hvis man tror at man kan rekruttere bedre til mat- og restaurant faget ved å kun overbevise foreldrene, skyter man ikke bare på feil blink, men også med feil pil. Restaurant- og utelivsbransjen må rydde opp og fremstå som seriøs og trygg. Andre aktører som trenger gode kokker som oljeselskaper og kommunale statlige institusjoner, må markedsføre seg mer overfor ungdommen for å sikre god mat på sykehuset, kommunale institusjoner og oljeinstallasjoner. Og møt ikke de ansatte med advokater og et nei når de ønsker trygge og gode arbeidsvilkår.