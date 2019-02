Ungdom ruser seg mer ved legalisering

Det er et flertall i Stortinget for å avkriminalisere rusbruk, som er en del av Rusreform 2. Men det ser ut som debatten om avkriminalisering har blitt til en debatt om legalisering.

På NRK Sørlandet 30.11.2018 kommer det frem at det er en økende trend blant ungdom å ruse seg på alkohol og cannabis. Aftenbladet skriver 27. 2019 at antall narkotikasaker blant ungdom i Stavanger under 18 år også er doblet siden i fjor.

Når ungdom blir intervjuet, viser det seg at de har en oppfatning om at dette snart blir lovlig i Norge. Her ser vi at signaleffekten av debatten om avkriminalisering blir til en legaliseringsdebatt. Økt tilgjengelighet, vrangforestillinger om at det ikke er farlig, og misforståelser om legalisering er årsaker til den uheldige utviklingen, uttaler leder i Norsk Narkotikapolitiforeningen (NNPF) Jan Erik Bresil til Dagen (for abonnenter).

Å fremme legalisering av rusmidler er med på å gi et feilaktig bilde av hva avkriminalisering handler om, og dette har vært en avsporing i debatten. Selv om Stiftelsen KRAFT er positiv til å tilby behandling fremfor straff, er det nødvendig at man som samfunn holder fram skadevirkningene av rusmidler og kommuniserer dette i det offentlige rom.

Som samfunn har vi også et ansvar å sørge for at tilgjengeligheten ikke øker, da rusmidler på avveie kan føre til overdoser og dødsfall. Det å opprettholde kontrolltiltak, som ungdomskontrakter og urinprøvetaking, har vist seg at kan virke preventivt og forebyggende. Stiftelsen KRAFT har i sine innspill foreslått et tett samarbeid mellom helse og justis slik at det å selge og distribuere rusmidler til andre fortsatt kan straffeforfølges og fortsatt ha fokus. At man som bruker kan få tilbud om behandling, er bra. Og her det viktig at behandlingen blir god, med vekt på inkludering, fellesskap og mestringsopplevelser, og ikke at man blir tilbudt rusmidler på statens regning uten oppfølging og kontroll.

Brukerorganisasjonenes innflytelse

Enkelte brukerorganisasjoner og foreninger ønsker å legalisere rusmidler og gir inntrykk av at det er ufarlig å ruse seg. Disse har fått stor innpass og innflytelse i mediene. Det er brukerorganisasjoner som er for legalisering av blant annet cannabis. Dette har blant annet flere av ungdomspartiene (krever abonnement) gått «fem på» og «kjøpt argumentasjonen».

De vet ikke hva de samtykker til, og hvilken signaleffekt dette gir til samfunnet.

Dette er vedtak som er tatt på bakgrunn av kunnskapsløshet og til dels populisme, vil vi påstå. Det finnes mye forskning som viser at cannabis kan være svært skadelig, da dette blant annet går på kognisjon og oppmerksomhet, risiko for å oppleve psykotisk episode, schizofreni, kronisk bronkitt og lungekreft. I tillegg vil en som bruker Cannabis være en stor risikofaktor i trafikken med uoppmerksomhet og kunne utsette ikke bare seg selv, men også andre i fare.

Behov for fellesskap, ikke mer medisiner

I Dagens Medisin 20. februar 2017 står det at det har vært en kraftig økning i bruken av antidepressive midler blant ungdom og unge voksne i perioden fra 2010 til 2016. De viser til Apotekerforeningens bransjestatistikk, hvor det har vært en økning blant jenter i alderen 15 til 19 år på hele 85 prosent i denne perioden.

Sammenlignet med andre land er det i Norge svært høyt forbruk av antidepressiva, sovemedisiner og ADHD-medisin.

Dosene i legemidelassistert rehabilitering (LAR) er i Norge også mye høyere enn i andre land, og forskning viser at LAR-medikament på gravide kan skade fosteret. Helsedirektoratet har fått kritikk for å ikke trappe gravide ned.

LAR forebygger ikke nødvendigvis overdoser, da mange overdoser nå skyldes LAR-medisin og særlig metadon. Det kommer frem i den siste LAR-rapporten og forskning knyttet til overdoser i Danmark, som blant annet skyldes høye doser.

Nå vil også Norge begynne å dele ut heroin på statens regning. Hvor galt kan det bli?

Inkludering i samfunnet

Det barn og unge trenger, er å bli sett, oppleve tilhørighet og mestring. De trenger en skulder å gråte på når de har det vanskelig. Det voksne trenger som ruser seg og som ofte har opplevd traumer og omsorgssvikt, er å bli inkludert i et samfunn, og ikke bli stigmatisert. De trenger trygge rammer for å bli rusfrie, klare forventninger og mennesker som våger å vise en annen vei enn å bare "gi de mer rusmidler." De trenger medvandrere og veivisere.

Alle mennesker trenger håp om at de kan få et bedre liv, og det å tilby andre arenaer hvor de kan mestre uten rusmidler vil være en viktig bærebjelke i samfunnet vårt. Den må vi for all del ikke miste.