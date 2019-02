Stavanger rådhus, hvor er det?

Det er en realitet at Stavangers rådhus ikke er like kjent som mange andre, og det er heller ingen hemmelighet at flere er i tvil om hvor det ligger. Nå skal rådhuset i byen bli rådhus for hele vår nye kommune. Det skal rustes opp for 260 millioner kroner. Og det har mye flott historie med seg.

Unikt for perioden

Rådhuset ble tegnet av byarkitekt Jan Jæger og sto ferdig i 1963. Det klassifiseres som etterkrigsmodernistisk, og med oppdelte stykker glir det inn i trehusbebyggelsen på platået over Lars Hertervigs gate, nedenfor Øvre Kleivegate. Det representerer 60-tallets arkitektur på en forbilledlig måte og fremstår helt arkitektonisk unikt for perioden. Bygget er med i Stavanger kommunes kulturminneplan, som betyr fremtidig vern av fasader og deler av interiøret. I dag huser det kommunens administrative ledelse, som rådmannen, samt den politiske ledelsen. Ordføreren har kontor på rådhuset, og bystyresalen ligger midt i bygget.

Lang rådhushistorie

De første rådhusene i Europa har vi spor av fra 1200-tallet, og arkitektonisk finner man mange storslåtte eksempler fra Nord-Italia. I Stavanger ble Mariakirken (ruinene på Domkirkeplassen) omgjort til byens første rådhus allerede i 1591 og helt fram til bygningen ble revet i 1883.

Det «nye» rådhuset er jeg sikker på blir et bygg vi skal være stolte av.

Fra 1883 ble det formelle navnet formannskapet/formannskapskontoret og senere omtalt som kommunehuset. Senere var det rådhus i Kongsgaten 6, og frem til 1963 i Nygaten 17. Bystyresalen slik vi kjenner den i dag, ble ikke tatt i bruk før 1987 – mange husker kanskje biblioteket lå der frem til det ble flyttet til Sølvberget.

Tiden er inne for en liten renessanse. Det er mange grunner til det. Bygget må rehabiliteres etter seksti års bruk. Bygget er vanskelig tilgjengelig og til dels uoversiktlig. Nye Stavanger etableres 1. januar 2020, og det vil være hensiktsmessig å flytte inn i et «nytt» rådhus. I dag har Finnøy kommunestyremøtene sine i biblioteket på Judaberg og Rennesøy møter på kulturhuset i Vikevåg. Det nye rådhuset blir et knutepunkt for den nye kommunen.

Et nytt monument i byen

Rådhuset skal rehabiliteres. I pågående mulighetsstudie som nå er fremlagt, legges det opp til tre enheter: publikumsfunksjoner, politiske funksjoner, mellomnivået og administrative funksjoner. Dagens samlede bygningsmasse er på åtte etasjer, og plasserer seg skånsomt gjennom med oppdelte og avstemte høyder, så det ikke tar for stor plass midt i den flotte trehusbebyggelsen.

Bygget åpner seg mot byen på en helt ny måte når byens servicetorg overfor byens innbyggere får inngang mot Lars Hertervigsgate, det blir nye arealer for publikum som vil følge møtene, vi får ny formannskapssal, ny kommunalstyresal, nytt vigselrom, takterrasser og tidsmessige kontorer. Det mest spenstigste er en ny innskutt niende etasje med representasjonslokaler og andre fasiliteter.

Perle i bybildet

Det «nye» rådhuset er jeg sikker på blir et bygg vi skal være stolte av. Demokratiets hus vil bli en perle i bybildet. Og kanskje, når utenbysfolk på Domkirkeplassen spør innbyggerne om hvor rådhuset ligger, blir de glade over spørsmålet. Forhåpentligvis svarer mange: Rådhuset er det flotte bygget til høyre for trappene der borte. Ta deg en tur inn og se byens rehabiliterte stolthet. Heldige du som skal besøke folkets hus! – Det ville i alle fall vært mitt svar.

Vi får ikke bare et «nytt» rådhus. Vi får et rådhuskvartal hvor også uterommene skal får en solid oppgradering. Dette blir bra, jeg gleder meg.