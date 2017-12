Mer «sjiraffspråk», mindre konflikt

Klassiske konflikter inneholder såre følelser, anklager og bebreidelser. Offer og angriper. Fysisk eller emosjonell vold. Løsningen koker som regel ned til å fordele skyld. Å avklare hvem som har rett og hvem som tar feil, hvem som er helt og hvem som er skurk. Dette gjelder enten det er krangling i heimen, mobbing i skolen eller konflikter på arbeidsplassen. Tradisjonell forebygging handler om pekefinger, å sette grenser, lage avtaler, være tydelig og straffe skurken(e).

Hva om denne måten å tenke på bare skraper i overflaten, og knapt løser noe som helst? Eller tvert om, bare bidrar til at konfliktene fortsetter? Og verre, bidrar til en avstand mellom mennesker, når det er kontakt og fellesskap vi kanskje ønsker oss mest av alt?

Finnes det en annen måte?

Kontakt og forståelse

Vårt forslag er metoden ikkevoldskommunikasjon, utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B. Rosenberg gjennom en periode på 40 år. Det er en kommunikasjonsform og væremåte som skaper dyp kontakt og forståelse mellom mennesker, på tvers av bakgrunn, kjønn, alder, nasjonalitet eller religion. (Se også Wikipedia.)

Ikkevoldskommunikasjon er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon, enten det er i konfliktområder, i fengsler, mellom grupperinger og gjenger, på arbeidsplasser, i parforhold eller andre typer relasjoner mellom mennesker. Ikkevoldskommunikasjon kalles også for «sjiraffspråk» og anerkjennende, empatisk eller kontaktskapende kommunikasjon.

Mindre konflikt, mer læring

På tross av denne utbredelsen, er det vår erfaring at dybden i denne kompetansen er lite kjent i Norge, for eksempel blant lærere, psykologer, ledere, ansatte i barnevernet, kriminalomsorgen og hos helsepersonell. Vi er sikker på at det kan gjøre en enorm forskjell å lære seg denne måten å kommunisere på. Det kan bidra til å unngå tragiske saker som «Glassjenta», ensomme barn på skolen, endeløse og energitappende konflikter, og skape kontakt og nærhet i familier og forhold. Ja, endog redusere angst og depresjon.

I små-skolen i Danmark går konfliktnivået ned og læringsresultatene opp når lærere trener elevene i Ikkevoldskommunikasjon. En gruppe psykologer fra Litauen som deltok på et kurs ble veldig begeistret og ønsker å innføre opplæringen i hele skolesystemet i landet.

Mindre konflikt, mer samarbeid

Erfaringer fra USA ved tunge psykiatriske institusjoner viser en drastisk nedgang i bruk av tvang og isolasjon når både ansatte og pasienter får opplæring i Ikkevoldskommunikasjon.

Det gir håp og resultater når opprørere og politiet i Ukraina møtes til dialog i samme rom, de samme menneskene som kort tid før var ute i gatene og prøvde å ta livet av hverandre.

Og når palestinsk og israelsk ungdom, som er opplært til å være bitre fiender, etter kun tre dager på et felles kurs kan stå i en ring og holde hverandre i hendene, gjør det et sterkt inntrykk.

Det skjer noe når vi får hjelp til å sette ord på hva konflikten egentlig handler om, hvilke av våre universelle, grunnleggende behov vi prøver å dekke med våre handlinger. Når det blir klart for meg hva jeg lengter etter, ser jeg plutselig nye, fruktbare måter å agere på. Og det som syntes uløselig, løser seg nærmest selv.

Tenk å bli forstått i stedet for å bli irettesatt. Å lære i stedet for å bli belært. Å utvikle selvtillit, selvinnsikt og trygghet i stedet for uro, tvil og frustrasjon som leder til lite fruktbare handlinger. Tenk å kunne finne og følge vår naturlige glede og entusiasme og å bidra til å gjøre livet så vidunderlig som vi klarer for hverandre, i stedet for å spille spillet «Hvem har rett?» eller «Hvem skal ut?».

Når vi endrer språket, og slutter å snakke om rett eller galt, straff og belønning, bør og må, − og i stedet snakker om hva vi innerst inne ønsker oss, får vi et språk for livet.

Eller som den flerkulturelle dikteren, juristen, mystikeren og teologen Rumi (1207−1273) sa: «Bortenfor ideene om å gjøre rett og gjøre galt ligger det en mark. Jeg møter deg der.»