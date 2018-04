La tannpleie kommer inn under egenandelsordningen

Her i Norge er vi så heldige at vi kanskje har noen av de dyktigste tannlegene i verden. De har flere år med utdanning fra universitetet og har derfor en meget høy og dyrebar kompetanse innenfor tannhelse.

Dette gjør at de kan hjelpe oss med det vi måtte ønske innenfor tannpleie og kan svare på de fleste spørsmålene vi måtte ha om dette emnet.

Men denne fantastiske kompetansen er i dag dessverre ikke tilgjengelig for alle oss som bor her. Det har seg sånn at tannpleie ikke går under egenandelsordningen, på grunn av at tennene ikke blir regnet som en del av kroppen.

Drar utenlands

Dette medfører til at flere hundre, kanskje flere tusen, nordmenn ikke kommer seg til tannlegen så ofte som de burde, på grunn av frykten for de store, økonomiske kostnadene det kan medføre for pasienten.

Dette gjør at flere nordmenn finner ut at deres rimeligste alternativ er å dra en tur til Øst-Europa eller Tyrkia for å fikse tennene sine, selv om kompetansen der kan være langt lavere og at resultatet ikke alltid er heldig.

Ikke alle tjener godt

Politikerne må snart innse at Norge ikke er et land med folk som bare tjener godt. Vi er faktisk et land som består av alle yrkes- og lønnsgrupper som daglig sliter for å få økonomien til å gå rundt. Og det er de som er nederst på rangstigen, som merker de høye tannpleieutgiftene mest og derfor dropper å gå til tannlegen.

Så vær så snill norske politikere, gjør sånn at tannpleie kommer under egenandelsordningen, slik at vi ikke blir et tannløst folkeslag.