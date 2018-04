Equinor er et navn for fremtiden

Statoil skal bli Equinor. Det engasjerer mange, og det kommer til å ta tid å bli vant til vårt nye navn. Forslaget om å endre navnet kommer fra ledelsen i Statoil, men det er vi som har vår arbeidsplass i selskapet som skal eie navnet og fylle det med innhold og gjøre det til et allemannseie. Særlig gjelder det den yngre generasjonen av selskapet. Det er vi som skal være med på forvandlingen fra et rendyrket olje- og gasselskap til et bredt energiselskap.

Verdiene er de samme

Følelser knyttet til Statoil-navnet, er sterke, og vi kan godt forstå at noen reagerer med skepsis til endringen. Statoil er en av Norges sterkeste merkevarer og godt innarbeidet internasjonalt. Når vi er positive til vårt nye navn, er det ikke fordi verdiene våre er forandret, eller fordi vi vil distansere oss fra historien. Det er rett og slett fordi vi ser at verden rundt oss er i rask forandring, og at for å drive denne utviklingen, må vi også endre oss selv. Vårt nye navn tar opp i seg både vår historie og våre verdier, samtidig som det gir retning for framtiden. Forandring har alltid vært et kjennetegn i vår bransje og i vårt selskap.

Stolte av jobben vi gjør

For oss handler ikke utviklingen om at vi skal slutte med olje og gass, eller skjule at det er dette vi lever av. Vi er ingeniører, geologer, økonomer og jurister som er stolte av jobben vi gjør. Nemlig å foredle våre felles naturressurser til det beste for selskapet og samfunnet vi er en del av. Slik har holdningen alltid vært hos de ansatte i Statoil, og dette er forankret i vår strategi: Vi skal bli et bredt energiselskap, vi representerer en industri for framtiden, og vi skal gjøre en forskjell i samfunnet. Navneendringen rokker ikke ved dette, men understreker hvor vi er på vei.

Vi vil se fremover. Equinor vil være et energiselskap som fortsatt vil hente de store inntektene fra olje og gass. Men vi har allerede skaffet oss et solid fotfeste innenfor fornybar energi, og vi har et klart mål om å bli større. Selskapet støtter opp om målene i Paris-avtalen, og vi skal produsere energien verden trenger med lavest mulig utslipp av klimagasser. Det forplikter. Vi tror derfor at de fleste vil forstå at å endre navn før eller siden, ville blitt nødvendig. Vi mener det er klokt å gjøre det nå, og på den måten understreke at vi er et energiselskap for framtiden.

Vårt ansvar

Stolthet og tradisjoner må vedlikeholdes. Lojalitet og tilhørighet må fornyes. Det er vi som jobber i selskapet som definerer hva Equinor skal forbindes med. Det er vårt ansvar å sørge for at navnet får positive assosiasjoner som gjør at unge mennesker også i framtiden vil være med å forme selskapet. Å videreutvikle selskapet under et nytt navn, er en oppgave vi gleder oss til å ta fatt på.