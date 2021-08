Borgli og Kristjánsson i duell

Aftenbladet inviterte Frps Pål Morten Borgli og Rødts Mímir Kristjánsson til duell om debattklimaet. Men ble de enige?

Debattinnlegg

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

22. juli, på tiårsmarkeringen for terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya, havnet Mímir Kristjánsson (Rødt) og Pål Morten Borgli (Frp) i disputt på Twitter. Mens Kristjánsson - etter eget utsagn - tvitret spydig om Erna Solberg, mente Borgli at den «største faren for oss i Norge er dere kommunister som vil ta fra oss alt av frihet og trygghet.»

Hva mente de? Og klarer de å legge an en annen tone nå?