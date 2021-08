Fisken må tilbakeførast til folket

DEBATT: Det er vanskeleg for dei unge å sleppa til, for dei kostbare kvotane tilhøyrer eit lukka system. Kvotane på dei minste fiskebåtane kostar fort opp mot 4 millionar kroner, skriv Aftenbladet 2. august.

«Staten må innløysa kvotane, ta tilbake styringa av fiskerinæringa og låna kvotane ut gratis, som det blir gjort med drosjeløyve», skriv Knut Vadla. Foto: NTB Scanpix

Knut Vadla Fiskarbonde, lærar, blåskjeldyrkar, Hjelmeland

Me har alle vore vitne til at ei handfull trålreiarar har gjennomført norgeshistoriens desidert største langsame ran. Dei innførte kjøp og sal av fiskekvotar som dei hadde til låns av fellesskapets ressursar. Det har resultert i utestenging av kapitallaus ungdom, og har i realiteten gitt trålareliten styringa med norsk fiskeripolitikk. Men alle veit at ingen har rett til å selja noko dei har lånt.

Rasering av kystkultur

Resultatet er avfolka fiskevær og rasering av vår kystkultur. Politikarar av alle valørar har gjort sine feil. Dei politikarane som ikkje vil innsjå dette og som framleis forsvarar kjøp og sal av fiskekvotar, stiller seg faktisk bak legalisering av norgeshistoriens desidert største ran. Dei vil kommersialisera/privatisera fiskerinæringa og utradera vår kystkultur for all framtid, med tap av små kystsamfunn og titusenvis av arbeidsplassar langs vår langstrekte kyst.

Må ta tilbake styringa

Men om det er kome dit det er i dag, må det likevel gå an å retta det opp på demokratisk vis. Staten må innløysa kvotane, ta tilbake styringa av fiskerinæringa og låna kvotane ut gratis, som det blir gjort med drosjeløyve. Det vil kosta, men uhyre lite i høve til ein rasert kystkultur.

Fisken er folkets eigedom. Me har ikkje bruk for kjøp og sal av fiskekvotar. Det er berre til fordel for ei handfull kapitalistar. Dessutan er trålfiske ekstremt klimaforureinande.

Trålarane brukar 4–5 gonger så mykje diesel pr. kg fanga fisk, som det sjarken brukar.

Tråling er den desidert dyraste måten å fanga fisk på. Trålaren treng ca. fem gonger så mykje fisk pr. arbeidsplass for å gi lønsemd, som det sjarken treng

Den fisken trålarane fangar i oppvekstområdet til fisken, er i gjennomsnitt berre vel halvparten så stor som den fisken sjarkane tek under kysten då han som vaksen kjem inn for gyting.

FN-rapporten frå UNEP 15. april 2008 «In Dead Water» tilrår eit globalt totalforbod mot trålfiske.

Forskingsrapporten frå 26 forskarar publisert i «Nature» 17. mars 2021 viser at botntråling frigjer like mykje CO₂ som heile den globale flytrafikken til saman.

Det er estimert at om me hadde drive eit meir miljøvennleg fiske, kunne me ha teke på land seks gonger så mykje fisk som me gjer i dag.

Gaukunge

Trålareliten har blitt ein gaukunge i fiskerinæringa, som har teke styringa med halvparten av den norske fisken. Trålfiske blei innført att i norsk fiskeri i 1951, berre som eit supplement til anna fiske for å skaffa råstoff til heilårsdrift i fiskeindustrien på land. I dag blir minst 80 prosent av fisken dei fangar, eksportert i frosen tilstand til tilarbeiding i utlandet.

Dei har eigentleg ikkje bruk for kysten i det heile tatt. Om me vil følgja norsk lov, og kalla oss eit demokrati, må fisken tilbakeførast til folket. Og sjarken må vera flaggskipet i norske fiskerier. Slik vil me kunna hjelpa unge fram.