DEBATT: Må virkelig flyktningene flyte i land i Rogaland for at vi skal få informasjon om dem?

Hele familien til Artin Iran-Nejad omkom da de prøvde å ta seg over fra Frankrike til England med båt 27. otober 2020. Artin ble funnet på Karmøy 1. januar 2021. Foto: Privat

Heidi Bjerga Sandnes SV

Jeg prøver å finne artikler i Aftenbladet om situasjonen for flyktninger i Middelhavet, men søket etter artikler bekrefter det jeg trodde. Det er ikke skrevet om dette på en stund, men virkeligheten er likevel nådeløs.

Ender sine liv i havet

Mennesker drukner på vei mot håpet om å overleve. Barn, kvinner og menn. Voksne som tar sitt barn på armen i håp om ei framtid kommer ikke fram, men ender sine liv i havet.

Denne uka kunne Kristina Quintano, som også kaller seg budbringeren fra helvete, rapportere at en båt sank utenfor kysten av Libya, og at 57 mennesker druknet. Minst to barn var om bord, sammen med 20 kvinner og 35 menn.

De oppslagene jeg finner om flyktninger i Aftenbladet i år, handler om gutten som ble funnet druknet utenfor Karmøy 1. nyttårsdag. «Aftenbladet er kjent med at et barn på ett år ble meldt savnet i Den engelske kanal i siste halvdel av 2020, etter en ulykke der resten av barnets familie døde. Familien var asylsøkere som forsøkte å ta seg fra Frankrike til England i en båt, men båten sank.»

Må virkelig flyktningene flyte i land i Rogaland for at vi skal få informasjon om dem? I følge Quintano er nå 1000 mennesker bekreftet druknet i Middelhavet så langt i år, 200 av dem i juli. Mens vi ligger på stranden og nyter sommeren og slipper å ta virkeligheten inn over oss fordi avisene ikke skriver om dette.

Samtidig som 57 mennesker druknet utenfor kysten av Libya, ble 2185 mennesker på flukt tvunget tilbake til Libya mellom 18.-24. juli. Totusenetthundreogåttifem personer som hadde en drøm om ei framtid for seg og sine, møter stengte grenser.

I følge Leger uten grenser er Libya definert som utrygt for migranter, flyktninger og asylsøkere av internasjonale og europeiske institusjoner som FN, IOM og EU-kommisjonen. Likevel fortsetter Norge og EU-land å støtte opp arbeidet til den libyske kystvakten.

Dette skjer på vår vakt, men mediene prioriterer ikke å informere oss om dette.

Brutal politikk

Det handler om en brutal, men villet, flyktning- og asylpolitikk. I Danmark vil de sende asylsøkere til Afrika mens de skal vente på behandlingen av asylsøknaden. Storbritannia ser til Danmark, og vil vurdere det samme. Og jammen vil norske politikere også vurdere dette! Ap, Sp og Frp dannet i fjor flertall for å få vurdert muligheten for at asylsøkere som kommer hit, skal sendes til et såkalt tredjeland mens de venter på å få behandlet sin asylsøknad.

Vi prøver først av alt å stenge grensene, men de som klarer å komme hit, skal ut av landet fortest mulig. En brutal politikk for mennesker på flukt.

Jeg er enig med budbringeren fra helvete som sier «Til dere som druknet i dag, til barna som synker til havets bunn på vår vakt! Unnskyld!»