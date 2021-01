Sandnes kommune har forsket på grunnforholdene siden 2017

KRONIKK: Samtidig holder private selskaper på viktige data som er i det offentliges interesse.

Store deler av Sandnes sentrum er bygd på leire. Nå har det store leirraset i Gjerdrum minnet sandnesbuen på bevegelsene i grunnen i august 1963, her i Chr. Kroghs gate like nedenfor Eidsvollgata og nåværende Trones bolig- og eldresenter. Foto: Stavanger Aftenblad

Debattinnlegg

Ove Njå Professor i samfunnssikkerhet og risikostyring, UiS

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sandnes kommune har forsket på grunnforholdene i kommunen siden 2017. Kommunens engasjement var forankret i egen risikostyring, hvor kommunen først og fremst ønsket innsikt og kunnskap om bekymringsfulle forhold. Det skal gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag i den kontinuerlige risikostyringen og samfunnsplanleggingen som foregår i kommunen.

Hadde prosjektet avdekket bekymringsfulle og kritiske forhold, ville det naturligvis blitt rapportert umiddelbart. Det har det ikke. I kjølvannet av hendelsen i Gjerdrum vil prosjektet rapportere om sine funn om kort tid.

Denne kronikken handler om forskningsprosessen og etiske prinsipper. Jeg er veileder for PhD-kandidaten. Jeg står dermed litt på utsiden av prosjektet, som eies av Sandnes kommune.

Les også Katastrofen vil forandre Gjerdrum for alltid

Les også I november planla NVE en ny utredning av kvikkleiresoner i Ask. En måned senere gikk skredet.

Offentlig finansiert

Studien som Sandnes kommune kjører, er delfinansiert av Norges forskningsråds «Offentlig PhD-program». Kandidaten jobber med data og informasjon som legges inn i et kartverktøy, som kommunen og tilsvarende kommuner kan bruke i fremtiden.

Informasjonen vil også bli koplet til modeller for risiko- og sårbarhetsvurderinger, som kan hjelpe kommunens samfunnssikkerhetskoordinatorer og øvrige brukere i å analysere og kommunisere risiko.

Phd-kandidaten har brukt mye tid på å samle informasjon om hendelser, grunnundersøkelser, plangrunnlag, studier av prosjekter med mer. Arkivmaterialer, intervjuer og forespørsler om informasjon fra kommunens samarbeidspartnere er deler av datakildene.

Alt datamateriale og bruken av dette skal møte strenge forskningsetiske prinsipper. I Norge har vi nasjonale forskningsetiske komiteer som ivaretar retningslinjene for dette. Det betyr blant annet at personvern skal ivaretas, og enhver som deltar og gir informasjon, skal vite hva dataene skal brukes til og gi sitt samtykke.

Vi som forskningsinstitusjoner skal også ivareta våre samarbeidspartnere i prosjekter og innovasjonsstudier for å sikre bedriftshemmeligheter. Etikken møter oss hver eneste dag i alt vi gjør.

Normalsituasjoner og kriser

Sandnes kommune startet sitt prosjekt i en normalsituasjon. Nå er vi i en nasjonal krise hvor medietrykket øker, også på Sandnes. Befolkningens usikkerhet øker, det er forståelig. Det vil være viktig for hele landet at planleggings- og utbyggingsprosessene i Gjerdrum undersøkes grundig for å forstå handlingsvalgene – for og å lære av dem.

Lørdag 9. januar presenterte Aftenbladet bekymringer om grunnforholdene i Sandnes, hvor blant annet konsulentselskapet Multiconsult uttalte seg om sine vurderinger. Multiconsult har gjort flere studier i Sandnes, og har siden oppkjøpet av selskapet Noteby vært sterke på geoteknikk.

Les også Sandnes sjekker leirgrunnen

Sandnes i 1963: Veibanen revnet og ga klar beskjed om at masser var i bevegelse i Gannsområdet. Foto: Egil Eriksson

Aftenbladets oppslag 13. august 1963.

Data bør ikke være bedriftshemmeligheter

Hva kan en kommune, en utbygger, en liten eller stor boligkjøper kreve av dokumentasjon av risikoforhold knyttet til et areal eller enkelte objekter, for eksempel bygninger i Sandnes sentrum?

Dagens regelverk er svakt, og det gir konsulentselskaper og utbyggere fritt spillerom. De skal kunne dokumentere som del av sin selvreguleringspraksis, men aktører som Sandnes kommune kan ikke kreve informasjonen uten at de kjøper den. Dette er informasjon som andre har kjøpt i forbindelse med planleggingen eller utbygningen når den fant sted, men den er ikke tilgjengelig. Det er et generelt problem.

Jeg er ikke ute etter å kritisere Multiconsult spesielt, de er sannsynligvis ikke verre eller bedre enn tilsvarende virksomheter. Men, – Multiconsult har ikke vært spesielt interessert i å bidra med sine data til Sandnes kommune i forbindelse med det nevnte forskningsprosjektet. Det er frustrerende, for slike forskningsprosjekter har ikke anledning til å reise ekstra midler til private virksomheter, som dermed ser sitt snitt til å få betalt for data to ganger.

Etiske retningslinjer

Den tragiske hendelsen i Gjerdrum driver frem det beste i alle aktørene. Alle bidrar med det de kan og de ressurser de har. Det er forbilledlig.

Min erfaring med prosjektet i Sandnes kommune er slett ikke så positiv. Den proaktive tenkningen, altså å bidra før hendelser har inntruffet, står ikke like sterkt. For meg er det helt uforståelig at konsulentselskaper, som Multiconsult, skal bruke egne data som konkurransefortrinn. Hadde det vært modeller, verktøy og teknologi som selskapet hadde utviklet, ville jeg forstått det. Men dette er data om grunnforhold, og de er i det offentliges interesse. Det handler om liv og helse.

Å bidra til at kommunene får all informasjon som bedrer kunnskapsnivået og beslutningsgrunnlaget omkring liv og helse, er etter mitt skjønn også et samfunnsansvar. Dersom private virksomheter ikke ser dette, bør myndighetene ta grep.