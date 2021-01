Åpenhet er ikke farlig, Høyre!

DEBATT: Å jobbe for økt åpenhet om folkevalgtes verv og honorarer er både historieløst, å fare med usannheter og drive mistenkeliggjøring. I alle fall om man skal tro på Høyre-politiker Tone Knappen Brandtzæg. Det skal man ikke gjøre.

«Jeg jobber for Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Og for mer åpenhet i politikken», skriver Øyvind Jacobsen i Stavanger Ap. Foto: Torstein Lillevik

Øyvind Jacobsen Stavanger Arbeiderparti

Den nye åpenheten i Stavangers politiske flertall har tydelig falt Høyres etablerte politiker så tungt for brystet, at hun så det nødvendig å komme med et voldsomt forsvar for dagens sentrale styreregister. Hun baserer innlegget sitt i Aftenbladet 13. januar på at jeg ikke kjente til dette, og leverer offensive karakteristikker, selv om jeg på slutten av mitt innlegg altså nevner dette registeret.

Kommunal oversikt

Poenget Brandtzæg ikke får med seg, er at vi mener dette ikke er nok. Mitt innlegg handlet om at Arbeiderpartiet, FNB, Rødt, MDG, Sp og SV har vedtatt å lage en kommunal oversikt over alle verv folkevalgte politikere blir oppnevnt til – og hvilke honorarer som tilbys for de ulike vervene –i tillegg til det sentrale styreversregisteret.

KS-registeret Høyre-representanten mener er tilstrekkelig åpenhet sier ingenting om honorarene i de politiske utvalgene. I kommunale foretak. I interkommunale selskaper. Eller i råd og aksjeselskap hvor kommunen oppnevner folkevalgte til styreplass. Det finnes både ulønnede og svært høye honorarer for slike verv. Som under Høyres styre i Stavanger har vokst i antall, og altså vært umulig å få en samlet oversikt over. Fram til nå.

La oss likevel teste Høyre-representantens påstand om at KS-registeret er tilstrekkelig (Gjør det gjerne selv også):

I et søk på Tone Knappen Brandtzæg i KS-registeret (https://www.styrevervregisteret.no/) finner vi at Høyre-politikeren er «folkevalgt vara» til Stavanger kommune og styremedlem i Skipper Worse. Det er det hele. Det står ingenting om at hun er utvalgsmedlem i Storhaug kommunedelsutvalg. Ingenting om at hun er medlem av Eldrerådet. Eller vara i utvalg for helse og velferd. Og det står ingenting om hvor mye godtgjørelse hun mottar. Verken samlet, eller for det enkelte utvalg, uten at jeg tror summene for akkurat Knappen Brandtzæg er altfor høye nå, sammenlignet med tidligere år.

Søker du på mitt navn finner du «Folkevalgt Stavanger kommune». Ingenting om at jeg er formannskapsmedlem. Ingenting om at jeg sitter i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Ingenting om at jeg er varamedlem til kommunalutvalget, vara til Natur og idrettsservice KS, eller oppnevnt til forliksrådet. Alle med honorarer av ulik art. Flere ganske høye. Men ikke tilgjengelige.

Skulle bare mangle!

Har innbyggerne som har valgt oss til å representere dem krav på en lett tilgjengelig oversikt over hvilke forskjellige verv folkevalgte som Brandtzæg og jeg har – og hvor mye vi honoreres? Og hvilke bindinger det eventuelt måtte medføre? Jeg mener ja. Det skulle bare mangle!

Heldigvis er dagens samarbeidspartier i kommunestyret på samme linje. Etter valget i 2019 tilhører Høyre nå mindretallet etter 24 år med ordføreren. Slik blir det minst fram til 2023. Så får partiet eventuelt fjerne åpenheten om innbyggerne skulle ønske partiet tilbake i ledelse av Stavanger.

Inntil det eventuelt skjer, blir det større åpenhet om politiske verv og honorarer i Stavanger.

Ikke sant

PS! Knappen Brandtzæg skriver i sitt innlegg at jeg er politisk rådgiver for ordfører Kari Nessa Nordtun. Det har hun verken funnet i KS-registeret eller andre steder. Det er nemlig ikke sant. Ordførerens politiske rådgiver heter Hilde Fahret Born. Jeg jobber for Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Og for mer åpenhet i politikken.