Nye løft må til for reiseliv og servering

DEBATT: Ingen bransjer har blitt hardere rammet av koronapandemien enn reiseliv- og serveringsbransjen. Aldri før har det vært viktigere for ansatte i disse næringene med politikere som stiller opp for dem.

«Vi må også møte årets sommersesong med en offensiv holdning», skriver Dag Mossige, Frode Myrhol, Mímir Kristjánsson, Daria M. Szymaniuk, Bjarne Kvadsheim og Eirik F. Sakariassen. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

Dag Mossige Stavanger Arbeiderparti

Frode Myrhol FNB

Mímir Kristjánsson Rødt

Daria Maria Szymaniuk MDG

Bjarne Kvadsheim Senterpartiet

Eirik Faret Sakariassen SV

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Samarbeidspartiene i Stavanger er tydelige på vi er på lag med de mange arbeidsløse, og skal være offensive i satsingen på næringen.

Da nasjonale tiltaksmidler kom før jul uten klare føringer på hvilke bransjer som skulle tilgodeses, valgte Stavanger kommune å la potten i sin helhet tilfalle bransjene som er rammet hardest av koronapandemien. Det var spesielt viktig fordi beløpets størrelse som ble sendt fra Oslo var langt mindre enn vi hadde håpet på.

Samarbeidspartiene i Stavanger kommer til å være helt klare på at vi ønsker å prioritere å få tilbake folk i jobb i de bransjene som er hardest rammet.

2,5 millioner ekstra

Vi har fra før satt en strek over regningene for leie av utearealer og aktørenes alkoholavgifter. Det medfører et stort inntektstap for kommunen, men utgjør ikke i nærheten av nok for å kompensere de tap den enkelte bedrift har lidd siden vinterferien 2020. Mange nasjonale og lokale nedstengninger har gjort sitt til at mange bedrifter har tapt store varelager. Enkelte bedrifter har i tillegg måttet permittere både tre og fire ganger. Det blir fryktelig kostbart, og umulig å håndtere.

I fjor bevilget Stavanger kommune 2,5 millioner kroner ekstra fra kommunekassen til Region Stavanger for en utvidet turismesatsing for sommeren 2020 – og sørge for å få folk tilbake på jobb for å sikre framtidig salg av kongresser og messer. Rogaland fylkeskommune, Sandnes og Sola kommuner bidro også.

En sterk, ekstraordinær og regional satsing. Den kom sent opp mot ferien, men bidro sammen med en fin smittesituasjon til at flere aktører opplevde en kjærkommen opptur i sommermånedene i vår region. Spesielt juli, men også august måned ble en stor opptur for næringen. Før det igjen sa stopp.

Offensiv holdning

Vi må også møte årets sommersesong med en offensiv holdning. Selv om smittefaren er på retur takket være økt vaksineringstakt, blir også 2021 en sommer hvor norgesferie vil være det mest realistiske alternativet. Konkurransen om det markedet må Stavanger-regionen være med på.

Vi må samtidig kontinuerlig jobbe for å sikre vår regions del av et kongressmarked som trolig vil bli mindre etter koronaen. I november svarte 70 prosent av NHOs medlemsbedrifter i en spørreundersøkelse at de vil erstatte reiser og møter med digitale møteplasser.

Regjeringens varslede krisemilliard til norske kommuner er fortsatt ikke sendt ut. Det er fortsatt også uklart hvilke føringer som settes for kommunene – og enda mer usikkert hvor mye midler som kommer den enkelte kommune til del.

Nytt felles løft

Samarbeidspartiene i Stavanger kommer til å være helt klare på at vi ønsker å prioritere å få tilbake folk i jobb i de bransjene som er hardest rammet. Da trenger vi et nytt felles løft i regionen for å styrke reiseliv, overnatting- og serveringsbransjen ekstra også i forkant av denne sommeren.

Vi er klare til å ta det løftet sammen med aktørene. Når koronapandemien slipper taket på oss, er målet at vi som by og region skal ha styrket vår nasjonale konkurransekraft i disse bransjene.

Og at folk er tilbake på jobb.