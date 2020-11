Hva med et sykkelritt i konsertsalen vår, Skretting?

SPILLEMIDDELORDNINGEN: Tor Helge Skrettings svar på mitt innlegg om den latterlige skjevfordelingen av tippemidler demonstrerer allerede i overskriften hvilken gigantisk politisk og pedagogisk oppgave vi har foran oss, vi som ønsker å gjøre noe med denne urettferdigheten.

Jeg vil heller invitere dere syklister til et ritt mellom stolradene i Torghuset, konsertsalen her på Jørpeland der verken akustikere eller estetikere noen gang har satt sine bein. Foto: Tor Inge Jøssang

Trond Ole Paulsen Musiker, kultursjef i Strand og styremedlem i NOKU-Rogaland

Skretting har like lite kunnskap om gode rom for kultur, som jeg har om sirkelsykling. Den samme kunnskapsløsheten finner vi nok også hos mange politikere. Dette innlegget blir å betrakte som en pedagogisk artikkel, der Skretting og andre interesserte kan lese og også få gjøre øvelser underveis. La meg allerede her beklage den belærende tonen.

Før timen begynner vil jeg bare si at dette ikke er et angrep på verken folkehallene, sykkelsporten eller andre frivillige lag og organisasjoner innen idretten, men når vi har råd til curlingbaner og velodrom, må det være lov å spørre hvorfor vi ikke også har råd til å gi det frivillige kulturlivet musikkhaller, teaterhaller, speiderhus og dansehaller?

Regnestykket går ikke opp

Det må da være langt flere dansere, korsangere, korpsmusikanter, speidere og amatørskuespillere i Rogaland enn curlingspillere og sirkelsyklister? Svaret på hvorfor vi ikke har råd til dette, er nettopp fordelingen av spillemidler: 64 % til idrett. 18 % til kultur.

Nå har det ringt inn. La oss begynne med en øvelse. Gå inn på det flislagte badet ditt og syng «The Winner Takes It All» av Abba. Det låter fint, gjør det ikke? Det er derfor du av og til synger i dusjen. Når du synger der, får du lyst til å melde deg på Idol, ikke sant? Så går du ned i kjellerboden og stiller deg opp foran bestemors gamle pelskåper og synger samme sang av full hals. Låter dritt, ikke sant? Ingen nakkehår eller pelskåpehår reiste seg. Kanskje du ikke skal melde deg på Idol likevel?

Fenomenet du har fått demonstrert kalles akustikk. Dette avgjør blant annet om det er gøy eller kjipt å spille i korps og å synge i kor. Ulike musikkuttrykk krever ulike typer akustikk. Et metalband i domkirken gir ødelagt hørsel. Et kor i et klasserom gir utslitte stemmebånd fordi korsangerne prøver å kompensere for manglende etterklang i rommet ved å gi på litt ekstra.

Neste øvelse er å gå ut på det det flislagte betonggulvet i gangen. Sett på «The Winner Takes It All» på full guffe og hopp opp og ned i takt med musikken i en time på bare sokkelesten. Ubehagelig, ikke sant? Vent til i morgen. Da blir det enda verre. Da vil du kjenne på baksiden av leggen hvordan det er å være med i en dansegruppe som øver i et bomberom.

Siste øvelse er å kjøpe en gigantisk lavvo og dra ut i marka og overnatte neste gang det pøsregner. Dagen etter henger du lavvoen til tørk i stua di. Da får du kjenne på hvordan det er å være speiderleder i en verden der «The Winner Takes It All.»

Sykkelritt mellom stolradene

Gode rom for kulturaktiviteter har like spesifikke krav som gode rom for idrett. Inviter gjerne kulturen til idrettshallene igjen. Det er jo slett ikke noe nytt. Tar vertskapet regningen på 100 000 kroner som det koster å rigge opp scene, lyd og lys for en konsert? Hvem skal betale for de akustiske utbedringene som kreves før korpset kan øve i Sola Arena?

«Er det greit at vi spiller mens dere sykler, og kan dere være helt stille når dere sykler, er du snill, for vi øver på «The Winner Takes It All» her, og den er vanskelig ...»

Jeg vil heller invitere dere syklister til et ritt mellom stolradene i Torghuset, konsertsalen her på Jørpeland der verken akustikere eller estetikere noen gang har satt sine bein. Samtidig vil jeg invitere to håndball-lag til å spille kamp i Folkets Hus. Jeg kan ta skolekrittet og merke opp midtbane og 6-meterstrek, og vi kan bruke to stoler som mål. Jeg lover å skape god stemning ved å sitte på galleriet og synge The Winner Takes It All!

Nå ringer det ut.

