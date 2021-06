Må barna absolutt være født i Norge, KrF?

Debattinnlegg

Kjersti Aurbakken Stavanger

DEBATT: «KrF ønsker flere barnefødsler i Norge», var overskriften til et innlegg av Svanhild Løge Skålheim og Kjetil Hustoft, listekandidater i Rogaland KrF, i Aftenbladet 4. juni.

I innlegget står det bl.a. nevnt flere gode tiltak som KrF ønsker for familielivet, og at KrF vil fortsette kampen for trygge levekår for familier med små barn. Kjempebra.

Jeg stusser derimot på første setning, hvor det bl.a. står at det må fødes flere barn i Norge for å opprettholde et godt velferdsnivå, fordi:

Man kan ikke la behovet for å opprettholde et godt velferdsnivå være motivet for å få barn. Barna er mye mer verdt enn dette.

Det er vi som lever nå, som har ansvaret for opprettholdelsen av et godt velferdsnivå for dem som kommer etter oss.

Hvis KrF ønsker flere barn for å opprettholde et godt velferdsnivå, hvorfor ikke fokusere litt mer på å ta imot enda litt flere barn som allerede er født, barn som akkurat nå ikke har et sted å bo? Vi trenger dem jo nå, og flere kommuner ønsker å ta imot flyktningfamilier. Det er vel ikke nødvendigvis sånn at barna må være født i Norge for at landet vårt skal kunne opprettholde et godt velferdsnivå?