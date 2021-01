Dette er for dårlig, Posten!

POSTEN: Denne uken kom julepakken fra familien i Oslo, 40 dager etter den var sendt. Det meste av min julepost ble mottatt og lest første ombæringsdag i januar. Kommende jul bør Posten levere post hver dag i desember.

Hadde pakken min fra Oslo kommet til min post-i-butikk før jul, hadde jeg latt den ligge og mørne med biffen en ukes tid – i alle fall til det passet meg å hente den. Posten fortjener ingen pakkedugnad. Foto: Gorm Kallestad

Debattinnlegg

Anne-Trine Benjaminsen Hundvåg

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Pakken jeg fikk fra Oslo var poststemplet 12. desember. Omtrent samtidig sendte NRK sitt årlige innslag på Dagsrevyen, der en leder i Posten okket seg over mengden med pakkepost som har hjemsøkt Postens sorteringsanlegg. Som om ikke det er allment kjent at netthandelen stadig øker. Når folk bestiller julegaver som skal mottas og pakkes om for å sendes til familie i nord og sør – vel, det blir volum av slikt.

Jeg hjelper ikke Posten

Ja, og så var det den koronaen da, som helt sikkert har resultert i mange nødvendige og unødvendige nettkjøp. Reportasjen følges av et innslag fra en lokal post-i-butikk der en butikkmedarbeider viser oss hvordan pakkeposten er i ferd med å ta overhånd og kvele både leverpostei og dopapir. Hun ser rett i kamera og ber oss, kundene, innstendig om å hente pakkene våre umiddelbart.

Vi skal altså slippe det vi har i hendene og hjelpe Posten med å løse selskapets logistikkproblem. Det problemet må faktisk Posten løse selv. I en tid der portoen stadig øker i takt med redusert service, fristet det lite å bli med på en nasjonal pakkedugnad. Hadde pakken min fra Oslo kommet til min post-i-butikk på det tidspunktet, hadde jeg latt den ligge og mørne med biffen en ukes tid – i alle fall til det passet meg å hente den.

Langtidsplanlegging

Dersom vi kunder skal strekke oss litt ekstra i travle tider, ja så må Posten gjøre det samme. Det er fortsatt mange som sender julepost i form av kort, brev og pakker som kan leveres i postkassen. Men Posten leverer som kjent ikke hver dag, og det betyr at julepost og for eksempel bursdagshilsener må planlegges og sendes i latterlig god tid.

Det meste av min julepost ble mottatt og lest første ombæringsdag i januar. Riktignok reiste jeg bort 18. desember, men poststemplene viste at mye av denne posten burde ha nådd min postkasse før avreisedato – så hva om Posten leverer post i postkassen hver dag i desember?

