«Å jobbe og tjene penger som «hore» handler også om mot til å gå inn det som er ukjent, skummelt, ubehagelig, kanskje ekkelt, – styrke til å håndtere alt dette i hverdagen, i tillegg til usikkerhet, risiko, uforutsigbarhet, stigma. Og det handler ofte også om kjærlighet til og ansvar for familie og barn», skriver Lourdes Subirachs Roig etter fem år i lavterskeltilbudet Albertine. Foto: Robert Schlesinger, NTB (illustrasjonsbilde)

Lourdes Subirachs Roig Tidligere sosialkonsulent i fem år i tiltaket Albertine i Kirkens Bymisjon i Stavanger

Takknemlighet. Det er det jeg føler etter i fem år å ha hatt mulighet til å arbeide i Albertine, hos Kirkens Bymisjon i Stavanger. Albertine er et tiltak for mennesker med prostitusjonserfaring og folk som er utsatt for menneskehandel med prostitusjon som formål. For en fantastisk og utrolig reise det har vært!

Ingen er like

Mennesker i prostitusjon er en mangfoldig gruppe. Det er kvinner, menn og transpersoner, og ingen er like. Folk som selger seksuelle tjenester, har ulik bakgrunn, ulike personligheter og historier, og de kommer inn i prostitusjon av forskjellige årsaker, som for eksempel fattigdom, sårbarhet, menneskehandel, rus, – eller nysgjerrighet.

Men alle fortjener respekt, omsorg og rettferdighet. Kirkens Bymisjon arbeider etter disse verdiene, og for meg er det også viktig alltid å se ressurser og styrkene i den andre, uahengig hva de gjør eller i hvilken situasjon de befinner seg i livet.

Fra baksetet i en bil til lavterskeltilbudet Albertine som stiller opp for mennesker med prostitusjonserfaring og ofre for menneskehandel. Når en snakker med prostituerte, får en vite mye og får en annen forståelse av hva det handler om, skriver Lourdes Subirachs Roig. Foto: Anders Minge

Det handler ofte også om kjærlighet til og ansvar for familie og barn.

Inn i en ukjent verden

Da jeg begynte i Albertine, hadde jeg ingen forventninger og ingen anelse, og lite visste jeg om hvor mye jeg skulle lære. Folk har delt mange historier med oss, og jeg vil også takke dem for deres åpenhet og tillit. De har tatt meg inn i en hemmelig og veldig privat verden der jeg har lært å se forbi fordommer, – for ingen er den du ser eller den du tenker de skal være.

Jeg husker tydelig den dagen da jeg forsto hva ordet «hore» egentlig betydde, i alle fall for meg. Jeg kjørte bil og hørte på NRK Nyheter der en kvinnelig politiker forteller at hun er blitt trakassert på nettet og kalt en «hore». Plutselig var det noe som ikke stemte for meg. Jeg skjønner at hun følte seg fornærmet, men jeg tenkte annerledes. Med alt jeg hadde lært kunne jeg også assosiere ordet «hore», som brukes som skjellsord for å krenke kvinner, med gode egenskaper hos disse kvinnene.

Går det an? tenker dere kanskje. Ja, og la meg fortelle:

Må kunne og mestre mye

Å jobbe og tjene penger som «hore» handler også om mot til å gå inn det som er ukjent, skummelt, ubehagelig, kanskje ekkelt, – styrke til å håndtere alt dette i hverdagen, i tillegg til usikkerhet, risiko, uforutsigbarhet, stigma. Og det handler ofte også om kjærlighet til og ansvar for familie og barn.

Det er ikke bare å sprike med bena, har de fortalt oss. Man må bruke veldig mye av seg selv, og være psykologisk sterk for ikke å la seg knekke av alt og alle. De må takle kunder som kommer med ufine kommentarer: «Puppene dine henger, du er for feit, for tynn, for sur, for stygg, så stygg at hvis noen absolutt må knulle den dagen, kan de til nød gå til deg, men helst ikke.» Så har du de kundene som ikke vil betale for den tjenesten de har benyttet seg av, eller de som stjeler penger fra deg.

De må også kunne håndtere et høyt stressnivå og samtidig holde seg rolige. De må være gode til å lese folk og kartlegge veldig raskt om en kunde kan bli voldelig. Noen ganger kan situasjonen også eskalere til å bli farlig. Det gjelder å tenke fort og holde hodet kaldt for å komme seg uskadd unna, eller levende ut av det. Så har du de kundene som vil lure deg, og som prøver å ta seg av kondom og utsette deg for sykdommer.

Noen kunder trenger bare noen å snakke med, noen å dele sine tanker og problemer med. Da blir du plutselig nødt til å være psykolog, terapeut, en god lytter

De lever i konstant frykt for at noen finner ut hva de jobber med. De må ha full kontroll over den historien de velger å fortelle for at ingen skal avsløre sannheten.

De som har kunder med fantasier om barn, blir sittende med en stor bekymring og en følelse av ansvar for å gjøre noe.

Alt de får vite

Og selvfølgelig er det oss, samfunnet, som mener at du eller det du gjør er ekkelt og motbydelig. Du må også håndtere ensomhet, dobbeltliv, stigma, fordommer og skam.

I tillegg blir de som har kunder med fantasier om barn, sittende med en stor bekymring og en følelse av ansvar for å gjøre noe. Dette er veldig belastende for noen. De jobber med å selge fantasier, men av og til blir det for tungt og vanskelig. Vi har støttet og hjulpet kvinner som ikke klarte å bære på den tunge byrden, og som gjort det de trengte for å roe samvittigheten sin.

Nei, det er ikke bare å spre bena. Og nei, ingen er bare det du ser, ikke engang de vi ikke ser.