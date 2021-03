Hva har skjedd med den nye gravplassen i Klepp?

DEBATT: Hjelp – har vi som politikere i Klepp virkelig vært med på å vedta dette? Tre 4 meter høye driftsbygninger blir i disse dager plassert midt i den frie utsikten til havet fra Åse-Marie Nesse-monumentet.

«Trengs disse bygningene i det hele tatt? I tilfelle ja: Kan de da få en plassering i tråd med og respekt for landskapet de er en del av?» spør Marianne Øvregaard. Foto: Geir Sveen

Debattinnlegg

Marianne Øvregaard Kleppe

Utformingen har tatt en helt annen retning enn det som var plangrepet i den opprinnelige Reguleringsplanen fra 2014. Her står det i sammendraget: «Det opne landskapet med utsynet vestover vil vera plangrepet for den vidare utforminga av gravplassen». Dette er den eneste planen vi har et kommunestyrevedtak på fra mai 2015. Her står det også om respekt for det jærske kulturlandskapet.

Landskapet skal vi oppleve og glede oss over – eller ergre oss over – i årtider framover.

Farvel stjernehimmel

Det dukker så opp en «Plan for utvidelse av Klepp gravplass 30.05.2016» , og siden har gravplassen forvandlet seg til en «bypark» plassert midt i «ei jærske kjelva». Steingarden rundt er blitt flott, men belysningen som vi innstendig ba om måtte bli holdt lavt i terrenget, er fullstendig krasj med jærsk kulturlandskap. De ca. 20 høye lysmastene midt i utsikten til havet, med en utforming som minner mest om tysk urban jugendstil, ville nok jærarkitekt Per Line klassifisert som «visuell støy». Farvel fritt utsyn og farvel stjernehimmel ...

Og når kom egentlig disse nye byggene inn i planen? I den vedtatte Reguleringsplanen fra 2014 vises ingen bygninger. Datategninger fra et arkitektkontor i Detaljplanen viser noe helt annet enn det gravplassen og bygningene framstår som i dag.

Kan vi ydmykt få be om en tenke-oss-om-stopp i byggingen for å vurdere: Trengs disse bygningene i det hele tatt? I tilfelle ja: Kan de da få en plassering i tråd med og respekt for landskapet de er en del av?

Byggearbeidene må stanses

Vi må få Detaljplanen for gravplassen opp til politisk behandling i kommunestyret, og ber ordføreren ta grep og sørge for at dette skjer. I mellomtiden må byggearbeidene stanses.

Vi har alle interesse av at dette området til slutt blir fint, og noe vi kan være stolte av i Klepp. Landskapet skal vi oppleve og glede oss over – eller ergre oss over – i årtider framover. La oss dra i bremsen mens vi ennå har tid.