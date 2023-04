Størrelsen på boten står ofte ikke i stil med forseelsen

DEBATT: Bøtesatsene er nylig skrudd opp igjen og politiet intensiverer nå trafikkontroller. Alt i beste mening for trafikken er jo livsfarlig. Hvordan har vi kommet hit der mindre forseelser i trafikken skal straffes på linje med grov kriminalitet?

Skyter en spurv med kanoner i norsk bøtepolitikk, spør innsenderen.

Sveinung Jørgensen Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er det lov å si dette har gått altfor langt? Når trafikkbøtene øker forsvares det alltid med herskesnakk om nullvisjonen og at det er en generell sammenheng mellom fart og ulykker. Umulig å motsi slike edle tanker og ulykkestallet blir sikkert lavere jo lavere farten er.

På vår edle vei mot nullvisjonen skriver nå UP ut forelegg i et prisleie som overhodet ikke harmonerer med rettsfølelsen. Tusen takk konstabel, selvsagt vel fortjent at min lille fartsforseelse blir bøtelagt på linje med en å knivrane en gammel dame på vei hjem fra butikken. Har politikerne glemt at straffen i en rettsstat skal stå i stil til lovbruddet.

Sauser sammen likt og ulikt

Ulykkesstatistikk blir brukt og misbrukt i trafikkspørsmål. Tenker da på hvordan ulykkestall registreres og kategoriseres. Jeg synes ikke det virker som om det er samsvar her. Flere ulykker kan slik jeg ser det knapt kalles trafikkulykker. Eksempel herfra er: Ulykker fra grov uaktsomhet, ruskjøring og bruk av bil til drap. Å redusere farten fra 80 til 70 kilometer i timen hjelper dessuten svært lite mot ulykker der farten var over 150 kilometer i timen.

Ta og siste tragiske hendelse i Steinkjer: Bilfører har etter tiltalen benyttet bilen sin som våpen i ett drap og to drapsforsøk. Gjerningspersonen hadde dessuten mistet førerrett på bil for alltid. Allikevel, dette tragiske drapet og de to drapsforsøkene går rett inn i statistikken for skadde og drepte i trafikken. Eneste treffende tiltak her ville vel best være å overføre noen betjenter fra UP til å drift av lukkede institusjoner hvor farlige og ustabile mennesker oppholdes før de dreper noen.

Tenk i hvert fall over dette når du hører fagpersoner uttaler seg om trafikk og risiko. Er dette noe de lever av? Flere fagpersoner er nemlig imponerende flinke til å hoppe frem i rampelyset og fremsnakke viktigheten av sitt eget levebrød. Bedre når de blir fremsnakket av andre.

Jeg følte meg ranet

Trafikken er nå bare en av arenaene vi lever våres liv på. Hva om nullvisjon- målet fra trafikkmyndighetene skulle gjelde i hele samfunnet? Da ville for eksempel alle utlendinger fra land med høy brutalitet ikke kunnet være her i egenskap at de er en vandrende sikkerhetsrisiko.

Mye å ta tak i, livet kan ikke bli for sikkert. La oss bare se bort fra at farer lurer overalt og konsentrere oss om å bare ta bilførerne. Lette å ha med å gjøre er de og. Tar imot forelegg hinsides fornuft og takker høflig politiet for jobben de gjør når de kjører av gårde igjen. Må jo det, hadde jeg skullet gitt politiet min ærlige menig om siste forelegg, 4800 kroner for 82 kilometer i timen i en oversiktlig 70- sone, ville det jo bare blitt mer bot. Bøtesatsene er det ikke UP som bestemmer heller. Heldigvis lenge siden sist, men jeg har aldri følt meg så ranet som nå. Neste gang tror jeg at jeg nekter jeg å vedta FF bare for å slippe følelsen av å bli ranet på stedet.