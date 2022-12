Ikke kjøp fyrverkeri i år!

Nå må politikere på banen og forby både salg og bruk av privat fyrverkeri og la profesjonelle aktører ta seg av fellesfyrverkeri.

Arild Olsen Pensjonert branninspektør

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Det nærmer seg nyttår og jeg ser at Rikard Spets som er talsperson for Norsk Fyrverkeri Forening sier at fyrverkeri selges som varmt hvetebrød og at folk må være ute i god tid. Jeg håper at både de med penger og de som ikke har så mye penger lar være å kjøpe fyrverkeri.

Fyrverkeri er eksplosiver og inneholder store mengder krutt, dette medfører hvert år skade på mennesker og dyr. Fotballspiller Omar Elabdellaoui sto i fare for å miste synet etter en fyrverkeriulykke i 2020. Eksperten ga ham 5 til 10 prosent sjanse for å se igjen. Elabdellaoui måtte gjennom 11 operasjoner på 13 måneder. Han beskriver ulykken som fire ganger verre enn det amerikanske soldater som ble skadet av en bombe i Afghanistan opplevde.

Etter nyttårsaften 2021/2022 er det rapportert inn 115 uønskede hendelser med fyrverkeri til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg er det flere dødsfall hvert år på fyrverkerifabrikker som produserer fyrverkeri. Jeg tenker også på de Ukrainske flyktningene som har kommet til Norge, de kan oppleve dette som traumatisk. Brannvesenet bruker også store ressurser på søknader og kontroll på utsalgsstedene salgsdagene.

Nå må politikere på banen og forby både salg og bruk av privat fyrverkeri og la profesjonelle aktører ta seg av fellesfyrverkeri. Jeg ser at SV, MDG, Unge Venstre, Blindeforbundet, forsikringsselskapene, Dyrebeskyttelsen og en rekke ordførere i landet vil ha totalforbud på salg og bruk av privat fyrverkeri. Jeg vil med dette oppfordre folk til å ikke kjøpe fyrverkeri.