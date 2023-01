Ikke forstyrr en førerhund på jobb!

DEBATT: I august 2022 kunne min 5 år gamle førerhund Maui dessverre ikke lengre brukes i sin jobb. Grunnen til det var stadige forstyrrelser av sikkert velmenende mennesker, som stadig kom og ville hilse på Maui. Både alene og sammen med sin egen hund eller barn.

For at hund og fører skal bli samkjørte, kan det ta opptil et år. Det er veldig viktig at vi får arbeide og bli kjent med hverandre, kjenne kommandoer og at hunden forstår hva som forventes av den.

Vibeke Kaarstad Hafrsfjord.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle forstyrrelsene ødela mer enn all opplæringen hadde bygd opp. Dermed måtte jeg få en ny førerhund, og etter å ha hatt Maui i mer enn tre år kan en tenke seg hvor vanskelig det ble.

Nå som jeg har fått min nye hund, Canon, føler jeg at det trengs en påminnelse om hvor viktig det er at førerhunder og andre tjenestehunder får arbeide uten distraksjoner! Tenk deg hvor mye du klarer å konsentrere deg om det du skal gjøre på jobben, om det stadig kommer noen innom for å hilse på, spør om noe eller mase om både det ene eller andre. Du ville ikke få gjort så mye da vel?

En fremmed sa ligg!

Canon og jeg har faktisk opplevd å bli stoppet midt i fotgjengerovergang fordi noen vil klappe hunden eller hilse på den. Å stå midt i veien er ikke trygt for noen av oss. Når hunden har sele på, er den på jobb, og skal ikke forstyrres. Jo færre distraksjoner, jo lettere blir jobben hans.

Enkelte har også prestert å fortelle min hund hva den skal gjøre, en dag vi sto i en kø ble hunden beordret til å legge seg ned – av en vilt fremmed! Det er faktisk ikke greit. Hunden er på jobb med meg og skal ikke ta ordre fra andre. Den skal ikke bry seg om andre, bortsett fra om de utgjør en hindring som må gås rundt.

For at hund og fører skal bli samkjørte, kan det ta opptil et år. Det er veldig viktig at vi får arbeide og bli kjent med hverandre, kjenne kommandoer og at hunden forstår hva som forventes av den.

Fra 1. januar 2023 trådte flere endringer i Hundeloven i kraft. Blant annet er det unntak fra sikringsreglene (båndtvangen) § 9, bokstav g – for «førerhunder i aktiv tjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste».

Hunden er på jobb

Dette gir oss blant annet mulighet for trening med innkalling og apport uten å ha sele og bånd på hunden. Aktiv trening er viktig for samarbeid mellom hund og bruker, særlig for en tjenestehund der brukeren er svært avhengig av at hunden gjør det den skal, når den skal gjøre det.

Canon og jeg vil gjerne skape oppmerksomhet om det arbeidet han og andre tjenestehunder gjør. Det er viktigere at de får arbeide uforstyrret, enn at du eller din hund har lyst til å hilse. Det er tross alt en hund, som kan reagere kraftig om det virker som eksempelvis et angrep. Om hund og eier plutselig havner i veibanen, kan det få fatale konsekvenser.

Avslutningsvis vil jeg gjerne si at det er mange som er veldig flinke i møte med tjenestehund. Men det er dessverre noen unntak, og det håper vi vil bedre seg.