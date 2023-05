Heldigvis finnes et tilbud som ikke rakner

«Vi er ikke fagutdannet, men har utrolig mange års erfaring i å være pårørende», skriver Berit Marie Dybsjord.

Berit Marie Dybsjord Ålgård

DEBATT: Psykiatrien fremstår i dag som et synkende skip. Flere tilbud rakner.

SUS har allerede lagt ned en psykiatrisk avdeling.

SUS skal legge ned en viktig sengepost på Sandnes DPS.

Pårørendesenteret er på konkursens rand.

Hva skjer med tilbudene til psykisk syke og personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse (ROP-pasienter)?

Skal pårørende til disse pasientgruppene ta ansvaret? Skal mor ta seg av dem? Men mor er allerede utslitt og kan ikke påta seg ansvaret.

Heldigvis finnes et tilbud som ikke rakner. Landsforening for psykisk helse (LPP) er en frivillig organisasjon hvor pårørende kan få samtaler med likesinnede. Vi er ikke fagutdannet, men har utrolig mange års erfaring i å være pårørende.

2. lørdag i måneden har vi åpent hus i Luramyrveien 25 kl. 12.00. Her møter et knippe pårørende som kan lytte og gi gode råd.