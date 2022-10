Mangel på sunt bondevett i Klepp Høyre

DEBATT: Det var med stor forundring jeg leste debattinnlegget fra representantene i Klepp Høyre. Innlegget viser mangel på grunnleggende kunnskap man bør ha for å vedta saker som har store konsekvenser for samfunnets beste.

Artikkelforfatterne nevner Arne Rettedal som fremtidsrettet høyremann, for å underbygge sine standpunkt. Han var fremtidsrettet, høyremann og bonde. Han var også min morfar. Jeg tror ikke han ville vært enig med Klepp Høyre.

Ingebjørg Finnesand Mosterøy

«På samme måte som norske skattebetalere aksepterer å subsidiere norsk landbruk, bør også bonden akseptere at i enkelte tilfeller må jordvernet vike til fordel for samfunnets beste.», står det i innlegget.

Det er matvareprisene som subsidieres, ikke bøndene. Landbruksstøtten er en ordning som er til for at bøndene ikke skal måtte ta markedspris for maten vi produserer. Hvis vi skulle basert prisene på det som det virkelig koster å produsere mat i høykostlandet vårt, er det veldig få i Norge som hadde hatt råd til å kjøpe mat.

Hvor bortskjemte kan vi være?

Vi har ikke landbruk for bøndene, det er for alle som ikke er bønder. Bønder selv vil alltid ha mat, mens alle som ikke er bønder, er helt avhengige av at noen tar jobben med å produsere mer enn til eget bruk. Samfunnets beste er selvsagt å beholde mest mulig matjord så mange nok bønder kan fortsette å gjøre nettopp det.

«Norge som helhet har som nasjon blitt litt bortskjemt. Rogalendingen kanskje hakket mer.» Finnes det et bedre bilde på å være bortskjemt enn at den generasjonen som har hatt best vilkår gjennom hele menneskets historie, skal frata kommende generasjoner muligheten for å dyrke mat? Og for hva? Jo, ytterligere økonomisk vinning for oss som lever her og nå, vi som er født med sølvskje i munnen. Matjord som bygges ned nå vil ikke i overskuelig fremtid reetableres som matjord. Det er heller ikke så enkelt at man bare kan «dyrke opp» nye områder og erstatte fullt ut det som bygges ned. Mikrolivet i dyrket jord er opparbeidet gjennom tusenvis av år.

Morfar hadde ikke likte dette

Økonomisk sett vil jeg tro det kan være riktig gunstig for bønder å selge jorda si til datasenter fremfor å fortsette å produsere mat. Heldigvis ser det ut til at bøndene har sitt sunne bondevett i behold, når de likevel tar opp kampen mot dette. «Vi i Klepp Høyre er for vekst og nyetableringer i kommunen vår, i Rogaland og landet som helhet. Om ikke sager vi ned den grenen vi sitter på»

Uttrykket «Å sage av grenen en selv sitter på», betyr å «ødelegge noe som er nødvendig eller nyttig for en selv» Det er selve definisjonen på det man gjør når man bygger ned matjord. Artikkelforfatterne nevner Arne Rettedal som fremtidsrettet høyremann, for å underbygge sine standpunkt. Han var fremtidsrettet, høyremann og bonde. Han var også min morfar. Jeg har hatt mange samtaler med ham gjennom tidene om livet, samfunn og politikk. Jeg vet akkurat hva han ville sagt til meg om utspillet fra Klepp Høyre: «Nei, nei, nå er de lenger ute på jordet enn det er lov å gå. Det er galskap!»

Håper at dere kan ta en ny runde på dette i Klepp Høyre. Så dere ikke sager av den grenen vi alle sitter på.