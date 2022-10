Posten lever for å levere. Det er ikke min erfaring

DEBATT: Det offentlig eide Posten har fortsatt monopol på brevpostkassene hjemme. Det merkes. Den eneste moderniseringen jeg kan se de har gjort, er å ta seg betalt for de lovpålagte tjenestene og få seg et slagord: «Vi lever for å levere». Vel, de kan umulig leve særlig godt.

Jeg ønsker i egentlig at all samfunnskritisk infrastruktur skulle være et offentlig ansvar, også postombæring. Men da må de jo levere pålitelige tjenester.

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyremedlem for Høyre i Stavanger

Jeg betalte for å få ettersending av post hele juli. Ok, to ganger kom det post til den midlertidige adressen. Problemet var at det kom like mye post hjem: Både den femte og den tjuetredje juni ble det levert post hjemme. Den ene var en hentelapp på en brevsending som Posten returnerte før jeg var tilbake.

Da jeg oppdaget den første hjemleveringen, kontaktet jeg Posten, dokumenterte tidspunkt for når de hadde levert post hjem, og ba dem stoppe med det. Posten forlangte å få vite sendingsnummeret (!) på det som var levert hjemme. Det kunne jo ikke jeg vite; jeg var ikke der, og dessuten er det ikke sendingsnumre på brev. Til det skrev Posten at «Vi kan ikke se hva som er levert/ forsøkt levert hos deg og da blir det vanskelig å hjelpe det i forhold til dette.» God dag mann! Alt jeg ba om var at de skulle slutte med å levere brev hjemme når huset var tomt. Men nei, de leverte mer post hjem.

Ny reise, nye muligheter: Jeg bestilte og betalte for oppbevaring av post de to siste ukene i september. Posten bekreftet. To ganger de ukene ble det levert post hjem likevel, post som til og med var stemplet med ‘oppbevares’. Og det kom ingen samlekonvolutt etter hjemkomst. I går, derimot, to uker etter hjemkomst, kom det fire brev stemplet «til oppbevaring». Regninger som nå er forfalt, pluss en invitasjon til et arrangement som jeg gjerne skulle vært på. Dette skulle jeg – i henhold til avtalen med Posten – fått levert en eller to dager etter avsluttet oppbevaring.

Men ikke nok med det. Nå fikk jeg også et brev som inneholdt et annet brev – som var blitt returnert til avsender mens posten skulle vært oppbevart, med anmerkning «Ukjent/Ny adresse ukjent». Avsender hadde sirlig skrevet riktig navn og adresse, jeg har bodd på adressen i 23 år, og bor der fortsatt. Navnet mitt står på døra. Heldigvis sendte avsenderen brevet om igjen, men hvor mange andre kan ha fått post i retur og gitt meg opp?

Jeg ønsker i utgangspunktet at all samfunnskritisk infrastruktur skulle være et offentlig ansvar, både sykehus, veier, vann og avløp, strømnettet, jernbane – og postombæring. Men da må de jo levere pålitelige tjenester.

Hva skal vi med et offentlig eid monopol som tar seg betalt for lovfestede tjenester de overhodet ikke leverer? Og som – siden de er et monopol – krever at du aksepterer at «Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader.» Så du betaler for en tjeneste, Posten leverer ikke tjenesten, det har konsekvenser for deg – men det er ikke Postens problem. Slikt slipper ikke private unna med. Posten gikk forresten med et pent overskudd i fjor. Jeg bare nevner det.