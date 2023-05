Trygg lagring av atomavfallet

Lagring av atomavfall har vært en innvending mot atomkraft. Hva med å lagre avfallet i sedimenter på norsk sokkel?

Knut Bjørlykke Professor emeritus i geologi ved UiO

Per Arne Bjørkum Professor emeritus i geologi ved UiS

Debatt

DEBATT: Kjernekraft bli stadig mer aktuelt i diskusjonen om hvordan vi skal få nok energi til å erstatte olje og gass. De fleste er enige om at dette vil ha mange miljømessige fordeler, men lagring av radioaktivt avfall har vært den viktigste innvendingen mot å bygge ut kjernekraft i Norge.

I innlegget «Hva med atomavfallet?» (Stavanger Aftenblad, 28.4.2023) gir anleggsingeniør og geolog Martin Hefre en god beskrivelse av utfordringen med å lagre atomavfall. Han påpeker på at det er vanskelig å garantere sikker lagring i grunnfjell. Sirkulasjon av grunnvann er fremstår som hovedutfordringen.

Det vil imidlertid være mulig å lagre det radioaktive avfallet med høy grad av sikkerhet i sedimenter på norsk sokkel – enten i gamle oljebrønner eller i nye borehull.

Sedimentene inneholder nemlig noe organisk materiale. Derfor er det svært lite oksygen i porevannet og da er løselighet til uran lav og lavere enn i havvannet over. Vann som kommer ut av sjøbunnen vil derfor ikke utgjøre en risiko for livet i havet over.

Sedimentene har dessuten et høyt innhold av vann. Det radioaktive materialet vil derfor avkjøles raskt. Det kan derfor bli unødvendig å avkjøle det radioaktive materiale ved kostbar mellomlagring før det begraves permanent.

Hvis vi tenker langt fremover vil nye glasiasjoner med kraftig erosjon heller ikke være et problem, slik det vil kunne være ved lagring i fjell på land, ettersom det vil føre til økt sedimentasjon på sokkelen.

Norsk sokkel er dessuten ganske stabil.

Lagring i borehull på sokkelen vil også i svært liten grad påvirke miljøet på havbunnen og vil trolig også bli betydelig billigere enn lagring på land.