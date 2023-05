Kravene til lærerne øker, hjelpen uteblir

DEBATT: Solveig G. Sandelson skriver i Aftenbladet 27.4. en glimrende, men dyster kommentar om hva som er galt med norsk skole. Innlegget resonnerer godt med MDGs skolepolitikk. Dette har vi vært opptatt av lenge.

Vi må styrke støttefunksjonene i skolen, sånn at læreren kan være lærer, og ikke psykolog, miljøterapeut, snekker og helsesykepleier.

Ingvild Sørensen Lektor, leder for utvalg for oppvekst og utdanning og 3.kandidat MDG Stavanger

David Moen Lektor og 8. kandidat MDG Stavanger

Vi har allerede utfordringer med å få tak i, og holde på, gode lærere. Med den lave rekrutteringen til lærerutdanningen ser det mørkt ut for Skole-Norge. Dette vill gå hardt utover barna våre.

Selv er vi begge lærere, men også med politikererfaring, og kjenner oss igjen i mye av det Sandelson skriver. Stadig høyere dokumentasjonskrav, testing og måling. Mange timer utenfor klasserommet. Elever med ulike psykiske og sosiale problemer. Stress, lav motivasjon og skolevegring. Kravene til lærerne øker, hjelpen uteblir.

Mer tid til læreren

Det er nettopp derfor vi går inn for mer tid til læreren. Vi må styrke støttefunksjonene i skolen, sånn at læreren kan være lærer, og ikke psykolog, miljøterapeut, snekker og helsesykepleier. Læreren er en viktig faktor for at elevene trives, men trenger tid for å kunne hjelpe den enkelte eleven. Støttefunksjonene kan være forskjellen som gjør en utbrent lærer til en engasjert lærer.

Vi tror vi får en bedre skole også for elevene ved mindre testing og måling.

Vi må gi tillit. Lærere er profesjonelle med utdanning og erfaring innen pedagogikk og undervisning. De kjenner sine elever, og bør få muligheten til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs behov og evner. Læreryrket har et bredt ansvarsområde, som inkluderer å undervise, evaluere, støtte elevene og samarbeide med foreldre og andre lærere. Dette krever tillit fra samfunnet for å kunne utføre jobben på en best mulig måte. Vi må redusere kravene til dokumentasjon, rapportering og testing.

Vi tror vi får en bedre skole også for elevene ved mindre testing og måling. Ikke alt som teller kan telles. Vi ønsker mer fokus på praktisk-estetiske fag og førsteklasse som et overgangsår mellom barnehage og skole.

Ikke minst fortjener lærerne en lønn som der lærerutdannelsen gir lønnsmessig uttelling. Med den voldsomme oppmerksomheten på at lærerne skal være flinke nok, og ha god nok utdannelse de siste årene, så burde lønna følge etter.

Framsnakke yrket

Til slutt mener vi at det er viktig at både medier og vi som er lærere, også bør være med på å framsnakke yrket. Ja, lønna er for lav sett i forhold til utdanningen, det har vært noen ørkesløse og utmattende streiker med påfølgende tvungen lønnsnemnd som kan ta piffen fra den mest indre motiverte lærer. Det er tøffe tak på lærerrommene for tiden, det vet vi mye om! Men det å være lærer er fortsatt for mange av oss et givende yrke der du har muligheten til å påvirke et oppvoksende menneskes liv – kanskje prege det for resten av livet. Vi får hver dag bli kjent med flotte barn og ungdommer og guide dem videre i livet.

Læreryrket i seg selv er givende, flott og kjekt. Men rammene – der har vi en lang vei å gå! Dette er vi klare for å jobbe videre med i kommunen, men regjering og storting må ta de største grepene!