Rogaland Teater og MUST sine planer – tid for et folkemøte?

«I og med at vi går mot valg av nytt kommunestyre i september, tenker jeg at folkemøtet bør legges når det er mest trøkk i valgkampen», skriver Henrik Paaske.

Henrik Paaske Stavanger

DEBATT: Påtroppende byarkitekt Henrik Lundberg hadde et innlegg 9. juni. Inger Marie Egenberg og Krister Scheie Eilertsen ved Arkeologisk slo til lyd for samme synspunkter 19. juni, alle i Aftenbladet angående Rogaland Teater og MUST sin plan for Skjævelandsstykket – eller Akropolis som er det nye ord på savannen.

De to sistnevnte referer til kommunaldirektør Leidulf Skjørestad som ifølge disse hevder at det er for seint å stoppe den eksisterende Akropolis-planen for Rogaland Teater og MUST.

Øyeblikket er etter min oppfatning inne til å nullstille eksisterende Akropolis-visjon.

Så vidt meg bekjent har regjeringen foreløpig ikke foreslått fem flate øre som statlig bidrag til planen, noe jeg forstår er en betingelse for realisering av den. Tvert imot har regjeringen tidligere i år i forbindelse med revidering av nasjonalbudsjettet sagt at det er inntil videre stopp for større kulturbygg i Norge. Ikke akkurat et gladnyhet i denne sammenheng.

Såfremt kommunaldirektørens utsagn er riktig, er utsagnet i mitt hode uforståelig. Øyeblikket er derfor etter min oppfatning nettopp inne til å nullstille eksisterende Akropolis-visjon. Samt erkjenne at premissene for planen er tuftet på sand. Allerede for tre år siden har jeg blitt fortalt – altså før planprosessen begynte – hevdet sivilarkitekt Henrik Lundberg de samme synspunktene han brakte til torgs 9 juni i år.

Så her er det etter min mening på tide at ikke bare kommunaldirektøren, den politiske ledelse i Stavanger kommune samt ledelsen ved Rogaland Teater og MUST stikker fingeren i jorda. Spørsmålet melder seg derfor om ikke tiden er inne til å få til et folkemøte der hvermannsen får anledning å høre nevnte ledelser inklusive den fylkeskommunale – både den politiske og administrative – redegjøre for planen, samt begrunne hvorfor det er for seint å stoppe den nåværende plan.

I og med at vi går mot valg av nytt kommunestyre i september, tenker jeg at folkemøtet bør legges når det er mest trøkk i valgkampen. Den lokale vaktbikkje Aftenbladet mener jeg, må være rette instans til å foreslå dette overfor byens myndigheter.