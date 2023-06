Hvordan vi velger mat

KRONIKK: Omdiskuterte ernærings­anbefalinger og valg av mat er to sider av samme sak.

Vi har faste rutiner når vi handler mat, men prosessene bak dem er kompliserte.

Elisabeth Lind Melbye Ph.d., klinisk ernæringsfysiolog og seniorforsker, Tannhelsetjenestens kompetansesenter, Rogaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Reviderte nordiske ernæringsanbefalinger (NNR 2023) ble lansert forrige uke. I den forbindelse ytres det mye om ernæring og kosthold. Denne kronikken er ikke et bidrag i debatten om innholdet i NNR, men et innblikk i faktorer som er bestemmende for hva folk velger å spise. Kjennskap til disse faktorene kan være nyttig for aktører som ønsker å påvirke forbrukeres matvalg, men kan også være til hjelp for forbrukere som ferdes i et stadig mer komplekst matmiljø.

Vet du hva som styrer dine matvalg?

Alle har erfart at smak og tilgjengelighet er viktig for hva man velger å spise; man spiser ikke det som smaker vondt, og det som ikke er tilgjengelig, blir ikke spist. De fleste vet også at pris spiller en avgjørende rolle. Også markedsføring og trender påvirker oss. Men matvalg involverer i tillegg en rekke andre faktorer.

Når man velger hva man skal spise, foretar man en beslutning. Det skilles gjerne mellom tre typer beslutninger:

En omfattende beslutning, som kjøp av bolig, krever høy grad av involvering og informasjon om utfallene.

En begrenset beslutning, som valg av kaffetrakter, krever mindre informasjon og lavere grad av involvering.

En rutinemessig beslutning krever lite informasjon om utfallene og dermed lav grad av involvering.

De aller fleste matvalg sorterer under sistnevnte type. Rutinemessige beslutninger baseres hovedsakelig på tidligere erfaringer og vaner – de er automatiserte. Automatisering av matvalg skyldes et behov for å koordinere mat og måltider med andre aktiviteter i dagliglivet. Men det at matvalg karakteriseres som automatiserte, betyr ikke at de bakenforliggende prosessene som styrer dem er ukompliserte.

En modell for matvalg

En modell for å forstå kompleksiteten ved matvalg er Food Choice Process-modellen som er utviklet av Cornell Food Choice Research Group. Denne modellen består av tre hovedkomponenter:

1. Livsløp og erfaringer: Noen matvalg er stabile gjennom livet. Eksempler på dette er matvalg som dannes som en følge av matkultur, tradisjon og matvaner i oppveksten.

Det er likevel viktig å være klar over at individers matvalg kan variere i ulike livsfaser. For eksempel kan viktige hendelser i livet, som det å flytte hjemmefra, få barn eller utvikle sykdom, medføre endringer i matvalg.

2. Kilder for påvirkning: Kilder for påvirkning kan deles i fem kategorier: kulturelle idealer, personlige faktorer, ressurser, sosiale faktorer og kontekster.

Kulturelle idealer inkluderer et lært system av regler, normer og verdier som fungerer som referansepunkter hva som er «riktig» og «galt». Det vil for eksempel være uakseptabelt for strengt praktiserende muslimer å spise svinekjøtt.

Personlige faktorer er egenskaper ved individet: Noen er altetende, mens andre er kresne.

Ressurser dreier seg om muligheter og begrensninger i matvalg, og inkluderer inntekt, kunnskap og ferdigheter innen matlaging.

Sosiale faktorer er systemer av relasjoner mellom individer hvor noen legger til rette for å foreta bestemte matvalg, mens andre legger begrensninger for hvilke matvalg man kan ta.

Kontekster refererer til mer overordnede miljøfaktorer som kan ha betydning for matvalg, for eksempel klima, jordsmonn, politiske forhold og påvirkning fra medier og reklame. Disse påvirkningskildene virker sammen og operasjonaliseres i individets personlige matsystem.

3. Personlig matsystem: Et personlig matsystem fungerer som en guide for matrelaterte beslutninger i ulike situasjoner og inkluderer verdier relatert til mat og måltider, balansering av disse verdiene i ulike situasjoner, klassifisering av mat og spisesituasjoner og utvikling av strategier for bestemte situasjoner. Basert på dette konstrueres «mentale kart» som fungerer som prosedyrer for matvalg i situasjoner som er kjente for individet, og som forenkler valgene ved å skape oversikt, trygghet og forutsigbarhet.

Det er dannelsen av slike mentale kart som gjør at mange matvalg til slutt blir automatiserte.

Viktig kunnskap for flere

Markedsførere kjenner til de bakenforliggende prosessene ved matvalg og bruker denne kunnskapen i markedsføring av sine produkter. Kunnskap om slike prosesser er imidlertid også interessant for andre som ønsker å påvirke forbrukeres matvalg, for eksempel politikere, helse- og tannhelsepersonell.

Sist, men ikke minst, kan innsikt i prosessene som styrer matvalg, sammen med evidensbaserte ernæringsanbefalinger, være til hjelp for forbrukere som skal navigere i en jungel av produkter, trender, dietter og mer eller mindre pålitelige påvirkningskilder.