Skal kundene risikere økt nettleie for navnebytte?

DEBATT: Hvis Lyse-konsernets nettselskap blir pålagt å bytte navn, må de 160 000 kundene til Lnett, belage seg på høyere nettleie, i tillegg til høy strømpris. La oss håpe Energiklagenemnda ser urimeligheten i dette.

Hvorfor får Lnett et krav om å skifte navn? Det henger sammen med EUs tredje energimarkedspakke.

Magnus Aasheim Andersen Distriktsleder, El og IT Forbundet Rogaland

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den 11. januar kunne flere energinettsteder, blant annet energiteknikk fortelle at Lyse-konsernets nettselskap Lnett, tidligere Lyse Elnett, var pålagt å bytte navn. Igjen.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt pålegg om enda et navnebytte fordi de mener navnet ikke skiller seg nok ut fra morselskapets navn Lyse.

Skyldes EUs energimarkedspakke

Lnett på sin side mener navnet er et ordspill på «el», men siden navnet Elnett var opptatt, landet de på Lnett. Selskapet ble i stor grad kun omtalt som «elnett» når de også hadde Lyse-navnet, så det nye navnet fremsto fornuftig på flere måter.

Men nå sier altså RME at det offentlige eide nettselskapet må åpne lommeboken for dette nok en gang, og bruke enda flere millioner av fellesskapets kroner på et nytt og litt dårligere navn. Hvorfor i alle dager bruker RME tid på dette tenker du?

Etter den tredje energimarkedspakken tråde i kraft 1. januar 2019, fulgte det med en rekke direktiver og forordninger som måtte implementeres i energiloven. For å påse at dette gjennomføres, ble RME den 1. november 2019 utpekt av Olje- og energidepartementet til å utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet.

Blant annet innebærer dette å påse at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett. RME regulerer også nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester. De skal også samarbeide med andre lands reguleringsmyndigheter og internasjonale institusjoner, i samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Eksempelvis ACER og ENTSO-E.

Skille funksjon og selskap

Et av direktivene som ble pålagt innført er forskriften om selskapsmessig og funksjonelt skille. Forskriften trådte i kraft 1. januar og 12. mars 2021. Forskriften innebar at nettvirksomheten skulle skilles fra all annen virksomhet i konsernet. En av følgene var da at både navn og logo måtte byttes.

I tillegg har forskriften ført med seg en hel del andre ulemper som for eksempel at ansatte og ressurser i konsernet ikke kan bidra i nettselskapets drift og motsatt, noe som igjen truer selskapets helhetlige beredskap og evne til å håndtere større utfall og andre utfordringer.

Hvis vedtaket står seg, må de rundt 160.000 kundene i Lnett AS belage seg på økt nettleie. For å bytte navn! Midt i en energisituasjon der prisområdet selskapet ligger i har hatt priser opp mot 10 kroner kilowattimen. Lyse har allerede meldt at vedtaket skal påklages Energiklagenemnda, så får vi håpe at nemnda i tilfeller som dette kan vise litt sunn fornuft.