Robotkamera i idrettshaller er helt topp!

DEBATT: Vi som faktisk har erfaring med såkalte robotkamera i idrettshaller er kjempefornøyde. Vi vil gjerne ha dem tilbake. Vi har nemlig sett i hvor stor grad strømming engasjerer både spillere, trenere og publikum. Unge som gamle.

Lisa Sigbjørnsen Daglig leder, Hinna HK

Line Foss Styreleder, Viking HK

Stavanger Aftenblad gikk på lederplass tidligere denne uken hardt ut mot såkalte robotkamera i idrettshaller. Samme dag jublet avisen over at de har sikret seg rettighetene til å strømme Rogalandscupen. For oss som har hatt kamera i Hetlandshallen og strømmet lokale håndballkamper er det vanskelig å forstå hva som er forskjellen. Det er også fristende å anklage Aftenbladet for å bedrive dobbeltmoral.

Flere får se på

Det fremkommer også faktiske feil i lederen. Som at de automatiserte kameraene er helt ubemannede og at de vil fortsette å filme, uansett hva som skjer. Det stemmer ikke. Vi som har brukt løsningen vet at det finnes en stoppknapp som sekretariatet kan bruke når som helst. Det er sekretariatet som starter og stopper filmingen, men de kan kun starte og stoppe filmingen når systemet de bruker er koblet opp mot en kamp som er satt opp i idrettens egne datasystemer.

Vi vet dette fordi vi i Hinna Håndball og Viking Håndball har hatt automatiserte kamera i Hetlandshallen i over et år. Vi har sett spillere, trenere, foreldre og besteforeldre få et helt nytt verktøy som de kan leke seg med.

Det aller beste med kamera i hallen er at mange flere får muligheten til å se kampene vår. Familie og venner som ikke får kommet seg på kamp, får nå sett laget sitt spille. Spillerne kan se egne prestasjoner med familie og venner. Det å ha kamera i haller er faktisk utrolig inkluderende. Mangel på fastmonterte kamera vil medføre større grad av uautorisert filming, og det opplever vi som det aller største problemet ved dette temaet. Med et fastmontert kamera i hallen og tydelig informasjon til alle lag, foreldre og publikum, blir det mye lettere for oss å lære opp de som bruker telefonene sine, og fortelle dem om de retningslinjer som er vedtatt av Idrettsstyret.

Se egne prestasjoner

Spillerne selv er kjempeentusiastiske når kampene strømmes. De kan for første gang se og analysere egne prestasjoner. Aftenbladet er bekymret for at filmingen kan bidra til mobbing og til at enkelte faller fra idretten i ungdomsårene. Vi opplever tvert imot at strømmetilbudet skaper nytt engasjement i klubben. Vi ville vært mer bekymret for frafall dersom vi ikke utviklet breddeidretten i tråd med tiden vi lever i. Frafall har dessverre vært en trend i breddeidretten gjennom pandemiårene.

I Hetlandshallen mistet vi nylig tilgangen til kameraet vårt. Det ble stoppet av kommunen, uten at vi som faktisk bruker det ble spurt om hva vi tenker om strømming. Det gir lite mening. La de som kjenner behovene til klubbene få være med å bestemme. Det er flere Stavanger-klubber som vil ha muligheten til å strømme kamper igjen. La dem få det!