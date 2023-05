Den norske skolen vipper på randen av sunn fornuft

DEBATT: Jeg forlater en skole som er blitt et sted for skjema og mengder av ord. Et sted, hvor læreren ikke lenger viser elevene vei gjennom lærdommens spennende skog, men stanger oss gjennom intetsigende treverk.

På skolen i dag er det tåkefyrsten med det gyselige navnet Kompetanse som i ærefrykt og angst tilbedes. Hvor fødtes dog denne svineskapen?

Roald Mjølsnes Avtroppende lektor med opprykk

Mannen står ved enden av veien. Skolevegen. Snart er siste skoledag slutt. Det er ryddetid og spor fra et middels langt og middels godt lærerliv dukker frem fra hyller og permer. Undervisningsopplegg – gode eller kanskje ikke? Kopioriginaler. Prøver. Diverse skjema for samtykke ditt og samtykke datt. En arbeidsplan fra en svunnen tid. Alt utdatert. Forgjengelig som fotspor i sanden.

Men i en skuff ligger en liten kaffemerket lapp med brett og logoen til et lokalt gravemaskinfirma. Antakelig et skribleri fra en travel onsdag i oktober. Fem små linjer utkrystallisert fra en ryggrad. En verden av stofflighet brutt ned i et atom. Kjerne og elektroner. Kanskje dette er noe?

Et klasserom – lærer og elever – hodeløse høns på leting etter mat. Mening.

Da Kunnskapsløftet kom med detaljerte kompetansemål fulgte endring i vurderingspraksis med på lasset. Alle fag måtte ha vurderingsskjema eller såkalte vurderingsmatriser og hvert mål måtte ha sine spesielle «kjennetegn på måloppnåing». De ble vår – lærernes – oppgave å utarbeide.

Matrise etter matrise fant veien fra tastatur til klasserom og videre til skrivebordsskuffen – for selve vurderingsarbeidet ble i ærlighetens navn utført på ren ryggmargsrefleks, da skjemaet som så så flott ut som oftest kom til kort da det skulle brynes på ekte praksis.

Men lærere over det ganske land krummet nakken og var lydige arbeidsmaur som bare lærere kan være. Kunnskap og kompetanse ble dissekert og partert og salige var synderen som fant et ferdig utarbeidet skjema han kunne stjele fra en annen skole så han kunne fokusere på undervisningen i stedet.

Slik festet målstyringsspøkelset usynlig og uten motstand grepet sitt som en klam og kald klo rundt halsen på både lærere og elever i den norske skole. Og her er vi i dag og lurer på hvorfor så få ønsker å jobbe som lærer. I skolen.

Eleven som sitter i skolebyråkratenes klasserom – hun som meningssøkende er ute og utforsker, reflekterer og vurderer og anvender og sammenligner i bredden og helst i dybden – hun har ikke sittet ofte i mitt klasserom. Aldri. Hva venter vi vel av våre 13–15 år unge hjerner?

Noe er ute av takt her. De falske tonene blir stadig tydeligere. Kakofonien. Følelsen av at den ytre verden ikke stemmer med den indre. At noen forsøker å presse deg oppi en dress som ikke passer. En tvangstrøye forgyllet med noens fantasi om en verden som ikke er og ikke kan bli. Ikke bør bli – de er barn!

På skolen i dag er det tåkefyrsten med det gyselige navnet Kompetanse som i ærefrykt og angst tilbedes. Hvor fødtes dog denne svineskapen? Hvor hører han hjemme? På tredagersseminar for næringslivsledere kanskje? Ikke skolen!

Lappen i skrivebordsskuffen. En stille protest. Et desperat gisp etter luft. Fornuft. Stille skrikende mot støyen som truer med å slukke siste gnist av motivasjon i den lærendes fortapte sjel.

Fordi det enkle ofte er det ... som vi alle trenger i møte med det kompliserte og uoversiktlige som er skole. Livet.

kan noe

kan litt

kan en del

kan mye

kan nok

Kan. Ordet som favner alt det som bedrives bør i skolen. Du kan i gym, du kan i matematikk og du kan i kunst og håndverk. Du kan.

Du kan skrive og du kan lese og lytte og være en god venn. Du kan. Nok.

Du kan. Et enkelt budskap som den lærende forstår og kan motiveres av. Beveges. Du kan noe for du har lært noe. Da nytter det å lære og du kan lære mer for da kan du meir enn du kunne før og da er du en annen og klokere deg i dag enn i går. Du. Alle.

Mer komplisert enn dette må ikke skole eller vurdering være om vi i sannhet skal nå den lærendes sjel og formidle kunnskap som en spennende skog og ikke en ugjennomtrengelig materie av intetsigende treverk. Skolen må snarest stoppe formuleringsmanien før både lærere og elever drukner i dens frådende ordfoss.

Meg selv? Lærer? Et menneske hensatt i et helvete der alle blikk sakte tømmes for sjel. I stilltiende samtykke.