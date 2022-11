Norske jøder eller jøder i Norge?

DEBATT: Den 26. november 1942 ble de som var igjen av den jødiske befolkningen i Norge, de som ikke hadde klart å rømme, fraktet til Auschwitz for å bli drept.

«Ikke siden Svartedauden døde så mange nordmenn samtidig som 1. desember 1942», skriver Øyvind Revheim.

Øyvind Revheim Randaberg

I min oppvekst på 1960-70-tallet var det begrenset hva vi lærte på skolen om det norske holocaust. Vi vokste opp i et monokulturelt samfunn, og jødenes skjebne var ikke en del av vår krigshistorie på linje med motstandsbevegelsen og «gode nordmenn».

Da pogromene i Russland og Øst-Europa var på sitt verste på fra midten på 1800-tallet, var det mange jøder som søkte tilflukt i de skandinaviske landene. Det var særlig jøder fra Litauen som reiste over til Sverige, og noen få dro videre til Norge. Her slo de seg ned og fant sitt daglige virke, særlig gjennom handelsvirksomhet.

1800 jøder i Norge

Da Tyskland invaderte i april 1940, var det 1800 jøder i Norge av en befolkning på 2,9 millioner.

På skolen sto det i lærebøkene at tyskerne samlet inn «jødene i Norge» for å sende dem i konsentrasjonsleir. Det sto ikke ... «de norske jødene». Det er i utgangspunktet semantikk, men utgjør en stor forskjell på hvordan jødeforfølgelsen ble omtalt helt frem til 1990-tallet. Jødene som ble tatt, var i all hovedsak 2. og 3.-generasjons jøder. De ble født i Norge som norske statsborgere, som alle andre nordmenn. Men oppfatningen var at jødene med sine fremmedklingende etternavn ikke var ekte nordmenn. Så narrativet var at jødene som ble utsatt for det norske holocaust, var utlendinger som ble tatt av utlendinger, som sendte dem utenlands. Men sannheten er at nordmenn arresterte sine landsmenn, og overga dem til okkupantene som hadde som mål å utrydde dem. De var Jøder i Norge, ikke norske jøder.

Krevd bekreftende dødsattest

Alt ansvaret for jødeforfølgelsen i Norge ble etter krigen lagt på de tyske okkupantene, men uten nordmenns innsats ville nok langt flere norske jøder overlevd holocaust. De få overlevende fikk et svare strev med å få tilbake sine konfiskerte eiendommer og verdier etter krigen. Det ble blant annet krevd en bekreftende dødsattest for foreldre som ble drept i gasskammer, før de overlevende barna fikk eiendomsretten tilbake. Hvem skulle utstede den? 26. november er blitt en nasjonal minnedag for drapene på de norske jødene.

Den ble innført hovedsakelig 70 år etter deportasjonen. Ikke siden Svartedauden døde så mange nordmenn samtidig som 1. desember 1942.