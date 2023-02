Skatteetaten skal hjelpe alle, Randi Folkestad!

Skatteetaten har ikke sluttet å snakke med folk ansikt til ansikt, det er fullt mulig å bestille time før fysisk oppmøte, skriver avdelingsdirektør Ove Nyland i Skatteetaten.

Ove Nyland Avdelingsdirektør i Skatteetaten

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Randi Folkestad skrev nylig om sitt møte med Skatteetaten. Alle som har behov for veiledning, skal få den hjelpen de trenger.

Hvert år får Skatteetaten over to millioner henvendelser. I tillegg kommer alle som finner det de trenger på skatteetaten.no, og som dermed ikke trenger å kontakte oss. Det betyr ikke at vi nekter deg å komme inn på skattekontoret for å snakke med oss. Vi startet med timebestilling i 2018. Grunnen til det er at da er vi sikre på at vi har tid til deg, samtidig som vi ønsker å være forberedt på saken, slik at vi kan avklare ærendet ditt på best mulig måte når du kommer på

kontoret.

Selv om det meste kan løses via en telefonsamtale eller på våre nettsider, tilrettelegger vi for deg når du trenger det. Ser veilederne våre at det enkleste for deg er å få en time ved et skattekontor for å løse ditt ærend, så skal vi sørge for at du får en time fysisk på skattekontoret.

Skatteetaten har nasjonal oppgaveløsning. Det betyr blant annet at veilederen du snakker med på telefonen kanskje sitter i Bodø, Molde, eller Leikanger. Uavhengig av digital kompetanse, hvor i landet du ringer fra, eller hvilken dialekt veilederne våre har, skal du få den hjelpen du trenger.