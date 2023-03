Er det greit at foreldre overvåker oss på snapmap?

DEBATT: Alle ungdommer jeg kjenner har mobiltelefon. Vi er nesten alltid tilgjengelige for venner, dette er frivillig. Men, med mobiltelefon er vi også tilgjengelig for foreldre. Foreldre krever å vite hvor vi er til enhver tid.

Hvis dere har gitt oss gode røtter, trenger dere å vite hvor vi flyr hele tiden? Kan dere ikke stole mer på oss, og rett og slett gi oss frihet til å prøve å finne ut av ting på egen hånd?

Felicia Marie Hermez Skoleelev i Stavanger

De sier for eksempel at vi må ha på snapmap. Er dette egentlig greit? Jeg har hørt at foreldrene våre blir kalt helikopterforeldre. Det vil si at de kontroller og organiserer mesteparten av livene våre. De gjør det nok for å hjelpe oss, men noen ganger blir det for mye. De ønsker rett og slett for mye kontroll over oss.

De liker best at vi alltid er tilgjengelige og at de kan sjekke hvor vi er og hva vi gjør. Før i tiden hadde ungdom en innetid og måtte komme hjem til et satt klokkeslett. Hvis man var borte en helg, så snakket man når man kom hjem. Nå er vi tilgjengelige hele tiden. Foreldre sjekker oss på snapmap, de sjekker hvem vi er sammen med via vipps og ofte kan de også se når vi kommer hjem via kodelås og alarm i huset. Vi blir «stalket» av foreldrene til enhver tid, er dette egentlig lov?

Ifølge barneloven har foreldre lov til å bestemme veldig mye i vårt liv, samtidig har vi rett til et privatliv! Foreldrene har ikke lov til å overvåke oss hele tiden. De har faktisk ikke lov til å kreve at vi har på snapmap, men de har lov til å ta fra oss telefonen og nekte oss å gå ut. Så hvis valget er å gi fra seg telefonen og ikke gå ut, er det nok lettere å bare slå på snapmap.

Å være ung i dag er noe annet enn å være ung for 30 år siden, ungdom på 1990- tallet hadde ikke smarttelefoner. Før i tiden hang ungdommer mer ute med venner, nå sitter vi mer hjemme og ser på skjerm. Ungdommer i dag har mange venner via sosiale medier. Før var det vanlig å henge med de samme vennene sine hver uke. I dag har vi venner spredt rundt i hele Rogaland, Norge og kanskje verden. At vi henger med folk fra forskjellige plasser, betyr ikke at vi henger med feil folk. Det finnes et ordtak som er sånn: «Vi må gi barn røtter til å vokse, og vinger til å fly».

Mitt spørsmål blir da, hvis dere har gitt oss gode røtter, trenger dere å vite hvor vi flyr hele tiden? Kan dere ikke stole mer på oss, og rett og slett gi oss frihet til å prøve å finne ut av ting på egen hånd? Jeg tror ikke verden er så mye farligere enn det den var før, og hvis noe skjer, da er vi bare et tastetrykk unna.