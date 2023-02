KS har spikra igjen kista og begravd lærernes tillit

DEBATT: Hvordan lærernes tillit til KS nå skal kunne gjen­oppstå, forstår ikke jeg.

KS-leder Gunn Marit Helgesen snakker om å bygge tillit, men gjør det motsatte.

Hogne Wathne Helgesen Utdanningsforbundet, Rogaland

I fjor opplevde Norge tidenes lengste skolestreik. I Politisk kvarter den 28. september i fjor sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen det ikke stemmer at de nedprioriterer lærerne, og hun utfordret Utdanningsforbundets leder Steffen Handal med å si at tillit går begge veier.

Vi må begge parter jobbe for å bygge opp tilliten mellom KS og lærerne. KS har, etter min mening, handlet på en måte som gjennom mange år har bygget ned tilliten. Men det som har skjedd nå, etter at KS’ styreleder tydelig har sagt at det er begge praters ansvar å bygge opp igjen tillit, er virkelig å rasere den lille delen av tillit som eventuelt var igjen hos lærerstanden.

Snudde om virkningsdato

I meklingen under lærerstreiken kom KS med et utspill om at virkningsdato for lærerne skulle være 1. juni. Dette var også noe lærerne kunne akseptere for å løse konflikten. At konflikten likevel ikke lot seg løse uten tvungen lønnsnemnd, er en annen sak, selv om alt henger sammen med alt.

Men når KS så la frem sin påstand til lønnsnemnda, valgte de å insistere på at virkningsdatoen skulle bli satt til sist mulige dato, 27. september, altså imot eget forslag til løsning! Hvordan kan vi som lærere tolke det som et forsøk på å bygge tillit? Hva er det KS mener er konfliktdempende og tillitsbyggende med å foreslå noe verre enn det man i utgangspunktet kunne gå med på som en del av en løsning?

Med dette har muligens KS slått den endelige spikeren i kisten som begraver tilliten lærerne hadde til KS.

Over tid

Vi kan gå tilbake i tid for å se når de fleste av de andre spikrene ble slått inn, for å vise hvorfor tilliten til KS nå er ikke-eksisterende.

La oss begynne med lærerstreiken i 2014. Da ville KS binde arbeidstiden til lærere på en måte som lærerne ikke kunne leve med. Det ville gjort det mye vanskeligere for oss å gjøre en god jobb med elevene om de hadde vunnet frem. Heldigvis gjorde de ikke det, men hele konflikten var en skikkelig spiker i kista. KS ønsket ikke lærerne vel, de ønsket å detaljstyre dem, som er lett å oppfatte som en manglende tillit til lærerne.

Så er det en spiker for nesten hvert eneste lønnsoppgjør siden 2004, da lærerne ble flyttet fra statlig tariffavtale til kommunal, og KS overtok da arbeidsgiveransvaret. Dette fikk sin midlertidige slutt i 2019, da partene ble enige om å sette ned et utvalg som skulle se på lønnsutviklingen til lærere opp mot lønnsutviklingen til andre kommunalt ansatte. Denne rapporten viste at lærerne hadde hatt nesten 15 prosent lavere lønnsutvikling enn andre kommunalt ansatte. Den ble signert av både KS og Utdanningsforbundet, altså var vi enige om den.

Likevel slår KS en ny spiker i tillits­kista hver gang de, flere år på rad, nekter å forholde seg til denne rapporten ved å gi lærerne dårligere lønnsutvikling enn de andre kommunalt ansatte siden denne rapporten var signert.

Hvordan tilliten til KS nå skal klare å gjenoppstå, slik Dracula står opp fra kista, forstår ikke jeg. Men på den annen side, vi vet jo at Dracula ikke eksisterer, han er bare en fantasifigur…