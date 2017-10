Gjennom sitt omfattende journalistiske arbeid har Aftenbladet over lengre tid avdekket misforhold knyttet til ledelse og pengebruk på prosjektet Dale Eiendom. I en lang rekke artikler har dette blitt fortalt oss lesere. Som en viktig samfunnsaktør skal avisen ha stor takk for dette grundige arbeidet.

Den private hus-saken er en sak, mens styrets ansvar og pengebruk i prosjektet er noe helt annet.

Granskingen

De sterke samfunnsmessige hensynene i denne saken talte for at saken burde granskes. Det ble foreslått at en skulle granske om både styreleder, medlemmer og ansatte i Fylkeskommunen fulgte sine forpliktelser. Kontroll- og kvalitetsutvalget til Rogaland fylkeskommune skulle undersøke om det fantes avvik og klanderverdige forhold. Ikke noe skulle feies under teppet. Det dreier seg om folks tillit, sa lederen i kontroll- og kvalitetsutvalget Einar Endresen (Frp).

Men det ble likevel ingen gransking. Kontroll- og kvalitetsutvalget snudde, med den begrunnelse at politiet bestemte seg for å etterforske omstendighetene rundt prosjektlederens private byggesak, og at man da ville tråkke i hverandres bed. Dette var en helt feil beslutning. Den private hus-saken er en sak, mens styrets ansvar og pengebruk i prosjektet er noe helt annet.

Spørsmålet som er nærliggende å stille, er om kontroll- og kvalitetsutvalget, som består av politikere fra Frp, Ap, Høyre, KrF og Sp, gikk for «høyt på banen» i forhold til ønskene i sine respektive partier gjennom sin ambisjon om at «ikke noe skulle feies under teppet». Selv lokalpolitikk er nå engang ikke noe «barneskirenn».

Stillheten

Etter dette ble det stille, – øredøvende stille. Aftenblad har ikke videre forfulgt saken. Forholdet og framdrift knyttet til granskingen, og om denne noen gang vil bli gjennomført, har ikke vært belyst av avisen. Viktigheten av å bygge ny tillit til det offentlige og politikerne kunne vært tatt opp. Hva har en lært, og hvilke tiltak er gjennomført i Fylkeskommunen og de involverte kommunene for unngå tilsvarende skakk-kjøring av offentlige prosjekter? Her er nok av tema for avisen å ta opp. Hvorfor denne stillheten?

La oss håpe på at granskingen ikke er stoppet som en del av en «ønsket stillhet» om saken.

Andre prosjekter

Vi ser til stadighet at offentlige styrte prosjekter har samme tendenser som tilfellet Dale. Kristiansand kommune fikk i sommer en «uventet», gedigen kostnadssprekk på renseanlegget på Odderøya, og vi ser det på Stortingets byggeprosjekt som skulle koste 660 millioner kroner, og som snart har brukt tre ganger så mye. Stortingspresidenten sitter på tv og lover at han skal gjøre maksimalt for at det framover skal gå bra. Det er ikke det som er saken. Det er ikke nå feilen er gjort, det er i tidlig planleggingen! I likhet med Dale, er det snakk om et minimum av kunnskap for å kunne ha et ansvar og å styre et prosjekt.

Jeg håper at Aftenbladet ikke har avsluttet dekningen av saken om Dale Eiendom, men fortsatt vil bidra til offentlig åpenhet om gransking, tiltak, framdrift og læring for i framtiden å unngå de feil som er begått i dette prosjektet.

La oss håpe på at granskingen ikke er stoppet som en del av en «ønsket stillhet» om saken. En åpen og tverrfaglig gransking, etterfulgt av en ryddig politisk behandling, bør kunne rette opp mye av folks tillit til lokale politikere. Det er ennå en stund til kommunevalget.

Alt artiklene om Dale-saken: Luftslottet Dale