Jeg mener heller at vi bør ha flere, gode lærere slik at alle får den hjelpen de trenger. For mener vi virkelig ikke at alle barn skal få en sjanse? Jeg vil ha en gratis, likeverdig skole. Alle bør få et likt og godt skoletilbud, uansett om du er rik eller fattig, uansett hvor du bor i landet og uansett hvilken familie du kommer fra.

Selv om du bruker litt lengre tid på å forstå oppgaver, betyr det ikke at du ikke er smart.

Leksefri

Jeg mener også at skolen bør være leksefri. For tenk på de barna som sitter hjemme og ikke har mulighet til å få hjelp av foreldrene, enten fordi de jobber til klokken åtte om kvelden eller ikke kan norsk, eller rett og slett fordi de ikke var gode på skolen selv. Derfor mener jeg at skole og læring passer best på skolen. Da kan alle elever få like god hjelp, og foreldre har mindre og si om hvor mye du lærer. Det er også viktig med mange nok lærere, slik at alle får hjelp. For i en del klasser er det faktisk over tretti elever, og hvis det da bare er en lærer, så er det ikke lett å få hjulpet alle. Lærere har mye å si. Hvis det ikke er nok gode lærere, kan til og med de beste falle bakpå, for ikke å snakke om de som allerede ikke er noe flinke på skolen. For alle kan slite med en oppgave, ingen mennesker ble født med all kunnskap, og de aller fleste trenger faktisk en hjelpende hånd. Og det mener jeg alle fortjener.

Jeg mener også at det ikke skal være mekanisk pugging på skolen, for hvorfor skal man sitte og pugge noe man ikke forstår? Vi burde heller ha bedre undervisning i skolen. For vi lærer forskjellig. Selv om du bruker litt lengre tid på å forstå oppgaver, betyr det ikke at du ikke er smart.

Det gir jo mer mening å møte opp på skolen hvis du faktisk lærer noe, og hvis du føler du mestrer noe.

Dropper ut

Partiene som mener vi bør ha en fraværsgrense på 10 prosent, tror det hjelper elevene. Men hvis du sitter i et klasserom og ikke forstår noe og ikke får ordentlig hjelp, hvor stor sjanse er det da for at du bare skulker timene eller rett og slett bare dropper ut av skolen? Jeg mener heller at vi skal ha flere gode lærere og bedre læring, for det gir jo mer mening å møte opp på skolen hvis du faktisk lærer noe, og hvis du føler du mestrer noe.

Så er du en av dem som tenker at vi bør ha denne fraværsgrensen, at vi har nok lærere, at elever bør pugge hele tiden, og at vi ikke trenger flere folk i skolehelsetjenesten? Da mener du rett og slett at norske barn nesten ikke skal få en sjanse til å fullføre skolen. Jeg mener alle barn fortjener en lik sjanse.