Teknologi er ikke den nye oljen

Sannheten er at den nye oljen kan være alle disse tingene, og det kan være ingen av dem. Nøyaktig hva det er, er dessuten ikke så viktig heller, men det er på tide at også det offentlige tar lærdom fra oljeeventyret: Når man bygger plattform, er det viktig med flere bein å stå på.

Den nye oljen er data

Dagens digitaliseringsprosess kalles ofte Industrie 4.0. Det er tysk, og er en indikasjon på at Europas mektigste industrinasjon er i ferd med å omfavne robotenes produksjonsevne. Dette er viktig, for når industriland flytter produksjonslokasjoner, får det ringvirkninger i alle sektorer. På samme måte som tidligere industrielle revolusjoner, dampkraft, strøm og data, tvinger også vår tids industrielle revolusjon oss til ikke å se på fremtidens teknologiske verktøy som erstatninger for det vi allerede har. Nytt verktøy krever nye fremgangsmåter og i «nerdenes århundre» er morgendagens helter de som får maskiner til å se nye næringskjeder og sammenhenger. Har du tilgang til informasjonen vi deler, kan du regne ut behovene våre før vi vet at vi har de selv.

Dette er selvsagt ikke noe nytt, men hvordan legger det offentlige til rette for at også norsk næringsliv kan være konkurransedyktige i et stadig mer globalisert marked? Fordelen med vår tids teknologiske nyskapninger, som kunstig intelligens og tingenes internett, er at flere algoritmer blir med i regnestykket. Det betyr at selv om det kanskje ikke er nordmenn som oppdager vårt århundres «hjul» denne gangen heller, kan vi fortsatt hente erfaringer fra hele verden.

Den nye oljen er gründerfrustrasjon

Vi sier at selv om livsåren for Stavangers næringsliv har fått et skudd for baugen, er det fortsatt mange kloke hoder der ute som kan utnyttes på andre områder. Hvilke samfunnsutfordringer kan løses på nye måter? Ikke alle ideer er gode, men det er en kjensgjerning at få ting hemmer inspirasjon og nyskapning som frustrasjon. Skal vi gå fra gründerfrustrasjon til gründerinnovasjon, må også staten innse at digitalisering betyr endring og tilrettelegging: Bedre betingelser for sultne investorer skaper tilgang på risikovillig kapital, som fortsatt er begrenset i Norge.

Den nye oljen er ikke så viktig

Så hva er egentlig den nye oljen? Vi vet ikke. Kanskje oljenasjonen aldri vil ha en ensartet økonomi igjen. Det eneste som er sikkert, er at teknologi vil være en sentral brikke. Vi må slutte å rope om hva som skal være den endelige løsningen og heller bruke energien på å kaste oss på teknologitoget mens vi enda har kapital og energi til det.