De tar opp problemet med skatteparadiser, skandaler som Panama Papers og systematisk skatteunndragelse, og ber om at vi oppdaterer skattesystemet og sørger for at skattekronene ender opp der de hører hjemme.

Store summer forsvinner

Jeg takker for utfordringen. For det er helt riktig at skatteunndragelse og skatteunngåelse utgjør en stor trussel mot velferdsstaten. Store summer forsvinner hvert eneste år. Mange internasjonale selskaper med aktivitet i Norge betaler svært lite skatt. Arbeiderpartiet vil derfor at Norge skal samarbeide med andre land for å få på plass regler som øker skatteinntektene fra disse selskapene.

Samtidig mener vi at Norge må vise lederskap og gå foran, eksempelvis i spørsmålet om finansiell åpenhet. Det vil senke terskelen for at andre land følger etter og kan bidra til å drive forhandlinger fremover.

Kommer til å følge med

I skatteforliket i Stortinget våren 2016 fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for flere viktige forslag, f.eks. forslaget om et norsk offentlig eierskapsregister som gir åpenhet om eierskap i norske selskaper. I tillegg har OECD lenge jobbet med forslag som vil begrense overskuddsflytting konserner som har aktivitet i flere land. Disse anbefalingene skal gjennomføres fullt ut i Norge. Arbeiderpartiet kommer til å følge med på at regjeringen leverer på norsk regelverk, og at Norge deltar aktivt i det internasjonale samarbeidet.

Arbeiderpartiet vil at Norge skal ha et effektivt skattesystem som sikrer oss tilstrekkelig skatteinntekter til lavest mulig kostnad for samfunnet. Felleskapet skal ta store løft i årene som står foran oss, og da er det ekstra viktig at skattekronene ender opp der de faktisk hører hjemme.