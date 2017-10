Jeg er enig i at «Stavanger er sørgelig akterutseilt når det gjelder arkeologiske undersøkelser som kan kaste lys over byens første tid», som Erling S. Kielland skriver i leserbrev 4. oktober 2017.

Helt feil

At «meningene skulle være delte når det gjelder omfang av bebyggelse og mennesker innerst i vågsbunnen denne eldste tiden», er dog helt feil. De betydelige anstrengelser som har vært gjort i form av utgravninger her, har riktignok ikke avdekket noen bebyggelse av betydning. Grunnen er ganske enkelt at det ikke var noen bebyggelse her eller andre spor av mennesker av betydning.

Alle som har bodd i Stavanger i noen år, og jeg har ingen rekord her, vet at Vågen er en dårlig og værutsatt havn. Hvorfor er det så vanskelig å få arkeologer og andre presumtivt fornuftige mennesker til å forstå at det var ikke her folk slo seg ned og bygget? Det var i Østervåg, med tilknytning til Hundvåg og den tusenårige kultur man har her, at det skjedde. Her kunne båter fra hele Ryfylke ligge trygt i alle vindretninger, og det var derfor her de kom med sine varer og skapte et levende bysamfunn, hundrevis av år før byens offisielle fødselsdag i år 1125.

Mitt eneste bevis

Det eneste man hadde i vågsbunnen var en penisstøtte av den form som Arkeologisk Museum i Stavanger har i flere versjoner, blant andre de på bildet. Kanskje en av disse sto i vågsbunnen? Mitt eneste bevis er byens navn! Jeg vet at presumptivt mer kunnskapsrike folk enn meg mener at navnet peker på en fjellformasjon som styrtet loddrett ned vannet. Ingen, selv folk som har bodd her lenger enn meg, har så langt klart å vise hvor den skulle ligge!