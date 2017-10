Vi må anerkjenne at vi lever i en verden i endring. Trusselbilde er endret, og vi må ikke sette oss fast i tradisjoner og gamle tanker. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser det som mulig for et terrorangrep i Norge, og det har blitt opptrappa til sannsynlig flere ganger de siste årene.

Hører på politiet

Jeg er glad for å kunne representere et parti som hører på politiet. Rogaland Unge Høyre går inn for generell bevæpning. Vi mener at politiet vet best selv, og at den midlertidige bevæpningen har vist at politiet er klare for endringen.

Politiet er der for å holde oss trygge. De skal føre dialog og forebygge, men også beskytte og stoppe farlige situasjoner. Vi er heldige så har et av verdens beste politi. Det er ikke uten grunn land ser til Norge. Jeg vil tørre å påstå at de har stor tillit i befolkningen. De har i hvert fall min.

Snakk om sekunder

Vi må høre på hva politiet sier og ønsker slik at de kan gjøre jobben sin på best mulig måte. Uniformert personell har en økt fare for retta terrorangrep. De skal derfor også ha en større mulighet til å gripe inn. Når liv står på spill snakker vi om sekunder og da er bagasjerommet altfor langt vekke.