Flertallspartienes og Høyres skam over oljeindustrien

DEBATT: Nå er det bare Fremskrittspartiet i Stavanger som mener at oljen skal opp og som støtter oljearbeideren og oljeindustrien.

«Vår frykt er at når oljebyen ikke vil plassere sine midler i oljeselskaper, hvordan kan vi da forvente at våre lokale ungdommer skal ønske å jobbe i bransjen?» spør Christine Hartvigsen og Mats Danielsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Christine Hartvigsen Bystyrerepresentant i Stavanger (Frp)

Mats Danielsen Bystyrerepresentant i Stavanger (Frp)

Det fikk vi en tydelig bekreftelse på i et dokument som i utgangspunktet burde vært verdens kjedeligste; «Finansreglement for Stavanger kommune», dette dokumentet regulerer mange viktige aspekter av kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Stavanger formannskap behandlet saken den 12. desember 2019, hvor vi i Frp fremmet et forslag om å fjerne en begrensning.

I kapittelet «Etiske retningslinjer» er det foreslått følgende formulering fra kommunedirektøren: «Kommunen skal ha minimalt av midler plassert mot selskap som direkte driver med utvinning og produksjon av fossile brensel.»

Vi undrer oss på om ordføreren også skjemmes over naboene våre, innbyggerne i Stavanger, som jobber i oljeindustrien.

Hårreisende beslutning

I praksis betyr dette avsnittet at Stavanger kommune ikke kan plassere våre felles midler i aksjer og fond som investerer i oljebransjen. Dette mener vi er en hårreisende beslutning i selveste oljehovedstaden. Oljeindustrien er den viktigste næringen for vår felles velferd. Vår frykt er at når oljebyen ikke vil plassere sine midler i oljeselskaper, hvordan kan vi da forvente at våre lokale ungdommer skal ønske å jobbe i bransjen? Eller forvente at nasjonale og internasjonale investorer vil investere i oljearbeidsplasser i vår region?

Oljefondet har en lang rekke selskaper som er svartelistet for investeringer, noen av dem fordi de bryter grunnleggende menneskerettigheter. Oljefondet investerer heller ikke i oljeselskaper, det er logisk. Det er fordi 100 prosent av kapitaltilførselen kommer fra oljeindustrien, så om bransjen går dårlig – så vil det påvirke både fondets kapitaltilførsel og fondets avkastning. Stavanger derimot, mottar ikke 100 prosent av sine midler fra oljeindustrien. Andelen er svært høy, men den vil avta med tiden når flere og flere begynner å jobbe i andre høyteknologiske bransjer.

Næringsfiendtlig posisjon

Den nye posisjonen i Stavanger har allerede vist seg som svært næringsfiendtlige, først satte de kjepper i hjulene for Aker BP i Paradis, så stoppet de utbyggingen på Madla-Revheim før de til slutt klarte kunststykket å foreslå langt dyrere langtidsparkering i Stavanger sentrum. Nå topper de rekken med næringsfiendtlighet med å skjemmes over oljeindustrien. Vi undrer oss på om ordføreren også skjems over naboene våre, innbyggerne i Stavanger, som jobber i oljeindustrien.

Vi mener selvfølgelig ikke at alle midlene til kommunen skal plasseres i oljeindustrien, det ville vært en svært dårlig idé. Men når vi lager oss slike særregler som går utenom FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, så tror vi det hele handler om at flertallspartiene med Ap og FNB i spissen skjemmes over vår aller viktigste næring, med god støtte fra Høyre.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 11:00