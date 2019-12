Det er vel Frp som bør be om unnskyldning

DEBATT: Tor Bernhard Harestad og Jørn Kyle Finnesand fra Frp skriver i et leserinnlegg i Aftenblad 12. desember at jeg bør be innbyggerne i Rennesøy om unnskyldning fordi det blir innført eiendomsskatt i hele nye Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dagny Sunnanå Hausken. Foto: Tommy Ellingsen

Debattinnlegg

Dagny Sunnanå Hausken Ordfører i Rennesøy, varaordfører i Stavanger

De mener det er et løftebrudd i forhold til det som står i intensjonsavtalen mellom de tre kommunene. I Stavanger kommunestyre stemte alle unntatt Frp for eiendomsskatt i hele kommunen.

Egentlig begynner hele denne diskusjonen å bli ganske tåpelig, men jeg kan likevel ikke la være å svare på slike drøye påstander.

Både Harestad og Kyle Finnesand er erfarne politikere. De vet utmerket godt forskjell på en intensjon og et løfte. Jeg skrev under på intensjonsavtalen på vegne av flertallet i kommunestyret i Rennesøy. Det er en ordfører sin plikt å gjøre som flertallet i kommunestyret vedtar. Intensjon er noe du skal arbeide for. Noe vi i fellesskap skal prøve å oppnå. Så må vi komme i mål med dette politisk. Det står altså ingen løfter om at det ikke skal innføres eiendomsskatt i Rennesøy i intensjonsavtalen.

Jeg mener som sagt, at det vedtaket som Stavanger kommunestyre gjorde om eiendomsskatt i hele kommunen og sonedifferensiering ut fra verdi på huset, var det nærmeste vi kunne komme målet i intensjonsavtalen.

Må selv ta ansvar

Både Stavanger og Finnøy har eiendomsskatt på hytter og hus. Frp har sittet i flertallet i Stavanger i flere år uten at eiendomsskatten ble fjernet. Det er derfor underlig at Harestad og Kyle Finnesand ikke har tenkt tanken på at det kunne ende opp med eiendomsskatt også i Rennesøy etter kommunesammenslåingen, som de har arbeidet så intenst for.

Det er på tide at Harestad og Kyle Finnesand selv tar ansvar for den prosessen de har vært med på. Det er ikke greit å bare rope høyt og skylde alt på andre. Dersom de har lovet innbyggerne i Rennesøy at det ikke skulle bli eiendomsskatt, får de selv be innbyggerne om unnskyldning.

Saken om eiendomsskatt er bare en av veldig mange ting som står i intensjonsavtalen.

Frp velger omkamp

Harstad og Kyle Finnesand synes tydeligvis ikke de vedtak som de tre kommunene er blitt enige om i fellesnemda er viktige. Noen av oss trodde dette var vedtak som skulle stå flere år framover. Frp i Stavanger velger å ta omkamp på flere av vedtakene allerede før den nye kommunen er etablert. Dette synes jeg krever en unnskyldning til oss politikere i Rennesøy og Finnøy som har trodd at arbeidet i fellesnemda var viktig, og at vedtakene ville bli respektert i Nye Stavanger.

Publisert: Publisert 21. desember 2019 12:00