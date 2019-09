Birkevold i seiersrus

Når kommentator Harald Birkevold i Aftenbladet 13.9. skriver om «Problemer innad i Høyre», må han gjerne gjøre det. Men når han i sin iver etter å triumfere over Høyres dårlige valg, klarer å blande inn Næringsforeningen og viktige nasjonale infrastrukturprosjekter, er det på sin plass med en reaksjon og litt voksenopplæring.

Vi står alle fritt til å ha våre meninger og politiske preferanser, noe som selvsagt også gjelder Aftenbladets kommentator. Hans kritikk og forslag til Høyre, er noe de på Høyres hus må svare for.

Prosjektet handler ikke om menn i dress som ikke liker å stå i kø, men om fremkommelighet, forutsigbarhet, kortere reisetid og å binde sammen en region og en landsdel.

Fakta er fakta

Aftenbladet hadde en magasinartikkel 29. september 2019; «Bommene som ikke forsvant». Den bør kanskje Birkevold lese før han deler ut pepper, heder og ære. At Høyre har fått mye av skylden for bompengebråket eller har håndterte det dårlig, er en annen debatt. Men fakta er fakta. Bomringen eller bymiljøpakken er ikke nødvendigvis bare Høyres idé.

I sin kommentar blander også Birkevold begrepene og ulike typer prosjekter. Det er forskjell på en bompengering, som en bymiljøpakke, og en bompengefinansiering av et enkeltprosjekt. Når vi skal betale bompenger på Rogfast eller E39 mellom Sandnes og Kristiansand, skal vi kun betale for asfalten og tunellen vi faktisk bruker. Ikke som i bymiljøpakken hvor bompengene går til bussvei, fortau, drift av kollektiv og noen få veiprosjekter andre steder enn man nødvendigvis kjører – samt at målet også kan være en trafikkregulerende effekt. Bommene på E39 mellom Sandnes og Kristiansand og på Rogfast skal fjernes når prosjektet er nedbetalt. Akkurat slik bompengene på bybrua forsvant når den var ferdig nedbetalt i 1983. Derfor har gjerne bompengefinansiering høyere legitimitet hos brukerne enn en bompengering, selv om de fleste ønsker å betale så lite som mulig.

Historieløst

Det å knytte et enkelt parti eller organisasjon til Rogfast, blir dessuten i beste fall historieløst. Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg og Senterpartiets Geir Pollestad skålte i sjampanje når vedtaket om Rogfast ble kjørt gjennom av den rød-grønne regjeringen i forbindelse med vedtaket av Nasjonaltransportplan (NTP) i 2013.

Fremskrittspartiets Roy Steffensen har gjentatte ganger fremhevet viktigheten av prosjektet. Venstres tidligere stortingsrepresentant og nå statsråd Iselin Nybø, er også blant de mange som har understreket at Rogfast vil være avgjørende for utviklingen i vår region framover. Vi i Næringsforeningen har opplevd et mer eller mindre samlet politisk Rogaland som har prioritert dette prosjektet, noe vi selvfølgelig er svært glade for.

Binde sammen regionen

Prosjektet handler heller ikke om menn i dress som ikke liker å stå i kø, men om fremkommelighet, forutsigbarhet, kortere reisetid og å binde sammen en region og en landsdel. Med en samfunnsnytte på 14 milliarder kroner er prosjektet det mest lønnsomme i gjeldende NTP, og det er ikke menn i dress som sørger for denne nytten. Det er også viktig å huske at så lenge det er fergedrift, betales det for å krysse fjorden. Uten et prosjekt som Rogfast vil denne avgiften ikke ha en ende. Med Rogfast tar det en gang slutt, og veien stenger ikke hver gang det blåser for mye eller en ferje er ute av drift.

Sikrer konkurransekraft

Når vi skal eksportere fisk og andre varer som skal ut av landet, nytter det ikke å stå fast i fergekø i Arsvågen. Rogfast vil bidra til å sikre regionens konkurransekraft og gi oss flere næringsben å stå på.