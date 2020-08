Har Gardermoen plass til 800 vindturbiner og 64 mil med vei?

ENERGI: Spesialrådgiver Aasheim i Norwea frakjenner oss all ære og kunnskap om norsk krafthistorie i et innlegg i Aftenbladet 10. august. Det kan vi tåle så lenge han kun betjener seg av skjellsord og besvergelser. At han hevder at vi prøver å radbrekke innsatsen til våre etterfølgere i forvaltningen, får stå for hans egen regning.

Erling Diesen Energiveteranene

Sverre Sivertsen Talsperson, Motvind Norge

Det forundrer oss likevel at han påstår at vindkraftutbygginga i Norge kun har beslaglagt et areal som tilsvarer Gardermoen lufthavn. Vi ser gjerne at han sender oss en plantegning der han har tegnet inn 800 turbiner og 64 mil med veier på flyplassområdet. På oss virker det som om det kan bli litt vel trangt der ute.

Ellers er å bemerke at når Norwea kommenterer arealbruk for vindkrafta, bruker de kun areal på bakken som målestokk. Men vindturbinene med sine opptil 200 meters høyde beslaglegger jo også volum og dominerer luftrommet på lange avstander.

Vindkrafta beslaglegger 20 ganger så mye areal som vannkrafta for å produsere 1 TWh kraft, hvis man tar hensyn til den ytre visuelle dominanssonen. Tar vi hensyn til en støygrense på 40db(A), er tallet 30 ganger.

Vår hovedhensikt har vært å peke på at det er lite rasjonelt å føre en politikk der man peprer og gjennomborer norsk natur med veier og stålsøyler før man tar ut den naturvennlige restkrafta som ligger i å oppgradere våre eldre vannkraftverk. Der ligger jo veiene, massetippene og kraftledningene allerede klare.

Dessuten er tida kommet for en storsatsing på energisparing og enøk som kan frigjøre store mengder energi som kan brukes til nye formål.