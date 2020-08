Det er nå vi må redde norsk lokalmat

KORTREIST: Kampanjer i dagligvarebutikkene, norske turister og minimal grensehandel har reddet lokalmatprodusentene gjennom den første fasen av koronakrisen. Nå står slaget om fremtiden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det nytter ikke bare å heie på kortreist mat, du må kjøpe den også, skriver Egil Rage. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Egil Rage Driftssjef Helgø Meny

Vi trenger lokalmatprodusentene fordi de representerer matmangfold, matkultur og lokale arbeidsplasser.

Med koronakrisen ble viktige salgskanaler for lokalmatprodusentene, som hoteller, restauranter, turistattraksjoner og gårdsutsalg, stengt ned. 50 – 60 prosent av omsetningen forsvant over natten i midten av mars. Den eneste tilgjengelige salgskanalen ble dagligvarebutikkene.

Lokalmat selger

Mange, både her og i resten av landet, fryktet konkurs. Vi i vår kjede satte ned prisene på over 3000 lokalmat-produkter og oppfordret kundene til å putte dem i handlekurven. Det fungerte.

I tillegg har mange av lokalmatprodusentene hatt godt salg i sommer, både til turistene og gjennom dagligvarebutikkene. Stengte grenser har også ført til at nordmenn har handlet mer mat i eget land, noe de lokale produsentene også har nytt godt av.

Krisen er på ingen måte over og fortsatt er mange usikre på fremtiden. Det er nå i høst, når hverdagen kommer, at slaget står. Lokal mat handler ikke bare om smaksopplevelser og matglede. Produsentene skaper lokale arbeidsplasser, de utvikler vår matkultur. De er matgründerne som står for viktig innovasjon i norsk dagligvare. I tillegg er de viktige fordi mange av dem er spydspisser for nye og mer bærekraftige produksjonsmetoder.

Handle klokt

Jeg har derfor en oppfordring: let etter lokalmaten når du er i din lokale matbutikk, utfordre butikkene til å ta inn mer lokalmat i hyllene, og forsøk mat du ikke har smakt før. Det har skjedd svært mye med norsk lokalmat de siste årene. Det holder ikke å heie på lokalmaten, man må kjøpe den også.

Da er du med på å sikre næringsutvikling, arbeidsplasser, fremtidig produktutvikling og ikke minst, matmangfold her i Rogaland. Mat-Norge blir fattigere uten lokalmatprodusentene.