Vindkraft gir industrien bedre betingelser

DEBATT: I Aftenbladet 30. januar stiller Steffen Høiland spørsmålet om det skal være vind eller vann som driver norsk industri – svaret er «ja takk, begge deler».

Andreas Thon Aasheim Spesialrådgiver i Norwea

Siden februar 2016 har norsk kraftforedlende industri signert lange kraftkjøpskontrakter med nye, norske kraftverk i stort monn: Norsk Hydro, Alcoa, Elkem og nå sist Eramet har alle inngått slike avtaler med ny vindkraft. Dette er kontrakter som strekker seg over minimum 15 år, og som sikrer industribedriftene billig ren kraft som innstatsfaktor.

Det handler om kostnader

Det mest interessante med vindkraftavtalene er hvorfor de inngås: For utbyggere av vindkraft er det viktig å sikre inntektene, men for industribedriftene er det helt avgjørende å sikre kostnadene på et bærekraftig nivå.

Kontraktene som inngås mellom vindkraft og industri ligger under nivået industrien i dag kan kjøpe kraft fra vannkraften.

Steinar Anshus, verksdirektør for Alcoa Mosjøen, sier til FriFagbevegelse at «vannkraften kan ikke lenger konkurrere verken på pris eller stabilitet», og at «vannkraftprodusentene kan verken tilby like langsiktige kontrakter eller lavere priser» på spørsmål om hvorfor Alcoa har inngått tre enorme kraftkjøpskontrakter med vindkraften.

Det finnes ingen lette løsninger

Mens vindkraften bygges ut og sikrer norsk industri tilgangen på ny ren og billig kraft, krangles det om hvorvidt oppgraderingen av vannkraften kunne gjort den samme jobben.

Det er i seg selv en søkt problemstilling; skal Norge konkurrere på rammevilkår for kraftforedlende industri fremover må vi si «ja, takk» til begge deler.

Potensialet for oppgradering av vannkraften vår er av Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet, bransjen selv, og HydroCen estimert til maksimalt 5 TWh, med et realistisk potensial på 3 TWh. Det tilsvarer 1/5 av vindkraften vi vil ha bygget ut i 2021. Professor Leif Lia sier til Magasinet Energi at potensialet for oppgradering av vannkraften har et potensial på «maksimalt 2 prosent, omtrent 3 TWh.»

Bedre skattemessige vilkår for vannkraften er avgjørende, nettopp for å få utløst disse oppgraderingene. Men oppgraderingen av vannkraften alene gir rett og slett ikke nok kraft.

Vind og vann er svaret

Er man opptatt av å sikre industrien trygge rammevilkår og sikre tilgangen på billig ren kraft, er det vind og vann som er svaret. For klima, for industri, og for norsk verdiskaping.

