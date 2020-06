En hundreårsgave til byen fra glemt hundreåring på Våland

DEBATT: Det gamle fylkessykehuset blir hundre år i 2027. Da håper jeg vi kan feire foran Vålands flotteste bygg, – i en park med busker og trær, med stier og grønne plener.

Det nye Fylkessykehuset på Våland sto ferdig i 1927, her sett fra sør. I dag er denne fasaden skjult, omringet som bygget er av flere andre bygg ved Stavanger Universitetssjukehus. Når sykehuset er flyttet til Ullandhaug, bør Østbygget, som det kalles, bevares og stå sentralt i utviklingen av området, argumenterer Cille Ihle (H). Foto: Johs. Floor/Statsarkivet i Stavanger

Cille Ihle Kommunestyremedlem i Stavanger (H)

På Våland fantes en gang et av Stavangers flotteste bygg. I et dalføre like sør for Vålandstårnet ble det i 1927 reist et stort murhus med en flott inngjerdet park, og porthus i inngangen fra veien.

Parken var opparbeidet med busker og trær, med stier og grønne plener. Omringet av flate jorder og sporadiske treklynger ruvet bygget i ensom majestet, godt synlig fra både Gandsfjorden og Haraldstårnet på Ullandhaug.

Det finnes heldigvis bilder av bygget fra den gang. Som historisk dokumentasjon på hvordan denne delen av Stavangers omland så ut da og hvilke arkitektoniske kvaliteter de la vekt på i den tiden.

Fylkessykehuset på Våland fotografert fra nordøst. Ullandhaug i bakgrunnen, før søkket der Motorveien går i dag var gravet ut. Foto: Widerøe Flyselskap

En sjelden mulighet

Hva hvis jeg fortalte deg at dette bygget ennå eksisterer? Hva hvis vi fremdeles har muligheten til å redde en at Vålands flotteste bygninger?

I vår tidsepoke er vi heldigvis opptatt av å bevare byens bygningsskatter, finne ny bruk og skape nytt liv i gamle rom. Her har vi en sjelden og nesten ufattelig mulighet til å ta tilbake en del av historien som noen en gang i tiden tilfeldigvis valgte å dekke til, heller enn å rive.

Dypt inne i Stavanger universitetssjukehus finnes dette huset. Det ble bygget som nytt fylkessykehus og skulle gi innbyggerne i landkommunene rundt Stavanger god helsehjelp. Litt etter litt har årenes plassmangel, sammenslåinger og utvidelser slukt det helt, og i dag kan man så vidt se de irrgrønne spirene fra utsiden og fronten på bygget fra noen vinduer på innsiden.

Bygget fra 1927 står der ennå. I dag kalles det Østbygget. Men det ruver ikke lenger i ensom majestet, med åpne jorder rundt seg. Nå ligger Østbygget innestengt i et atrium av nybygg fra forskjellige tidsepoker. Som så mange andre bygg kunne dette fort vært revet for å gi plass til ny og mer funksjonell bebyggelse. Isteden har det nye sykehuset lagt seg lagvis utenpå, og på mange måter passet på det for ettertiden. Disse lagene kan plukkes av, og bygget kan pakkes opp som en fødselsdagspresang.

Juni 1961, og Fylkessykehuset bygges ut og er i på veien mot dagens SUS. Foto: Widerøe

Ny områdeplan

I møte for utvalg for by- og samfunnsutvikling 28. mai fikk vi forelagt oversikten over hvilke planer administrasjonen jobber med, og som vil bli løftet opp til behandling i løpet av kort tid. Til min store glede begynner man nå å se på ny bruk av den store tomten på Våland. En områdeplan skal utarbeides. Hva skal vi bruke sykehusområdet til når mange av dagens funksjoner flytter til Ullandhaug og nye SUS fra 2023?

Blant alle de nye boligene som skal komme her, håper jeg de finner plass til et gammelt bygg fra 1927 og en park med busker og trær, med stier og grønne plener. Selv om bygget ikke lenger vil være omringet av flate jorder, kan vi gi det plass og luft slik at det på ny blir godt synlig fra både Gandsfjorden og Ullandhaugtårnet.

I dette store området har vi sjansen til å la et gammelt og tapt bygg spille hovedrollen og la det få komme frem i dagen flere tiår etter at folk hadde glemt at det fantes. Vi må gripe sjansen med begge hender når vi nå får muligheten til å gi et bygg som vi til nå bare har sett på bilder, mulighet til å skinne ordentlig igjen. Med klare politiske signaler fra meg og eventuelt andre politiske kollegaer håper jeg at muligheten for vern, tilbakeføring og ny bruk av det gamle bygget havner øverst på listen når administrasjonen starter sitt arbeid.

En perfekt gave

Det gamle fylkessykehuset blir hundre år i 2027. Det er en bursdag jeg håper vi kan feire skikkelig. Helst utendørs foran Vålands flotteste bygg, i en park med busker og trær, med stier og grønne plener.