Ressurser – nå må vi lytte til skolene!

Stavangerskolen trenger mer ressurser nå! Gjennom hele den inneværende bystyreperioden, har vi advart Høyre og deres nåværende samarbeidspartier mot dette. År etter år har vi i våre alternative budsjetter lagt inn kraftige økninger i Stavangerskolens driftsrammer. Nå utfordrer vi flertallet til å bøte på situasjonen å ta ansvar ved å kraftig omdisponere til skolebudsjettet ved første anledning.

Ap, MDG, SV, og Rødt mener stavangerskolen fortjener et kraftig løft slik at vi kan ansette flere lærere, men også flere helsesøstre, miljøterapeuter, og andre kompetente fagfolk. Det har vi vist i våre alternative budsjetter, år etter år.

Vårt utgangspunkt er at vi bruker for lite på skole, og har gjort det i mange år. I 2017, i følge tall for det såkalte ASSS-nettverket for samarbeidende storkommuner, hadde Stavanger et «avvik fra beregnet utgiftsbehov» hvor vi bruker hele 1408 kr mindre per innbygger per skole enn forventet. Vi er i det nederste sjiktet når det gjelder hvor lite vi bruker av inntektene våre på grunnskole. På andre enden av skalaen finner vi Bergen og Oslo.

Nå må vi lytte til skolene! Nylig slo rektorer og driftsstyrer alarm om den økonomiske situasjonen i grunnskolen og fortalte at de må kutte stillinger for å få budsjettet til å gå opp. FAU i Hillevåg og Storhaug advarte om dette i fjor høst. Den økonomiske situasjonen rammer også barneskolene. Aftenbladet meldte 20.3. at Nylund skole nektet å skrive under på årets budsjett. Driftsstyret mener skolen ikke har nok penger til å utføre lovpålagte oppgaver, og vil ikke be sin egen rektor bryte loven.

Holder på å briste

Vi er stolte av stavangerskolen og det gode arbeidet som utføres ved våre skoler. Men det holder på å briste. Den økonomiske situasjonen tærer på drift og innkjøp til nytt utstyr, men viktigst av alt, den tærer på de ansatte. Fortvilet forteller de at de skulle så gjerne hatt litt mer tid til hver enkelt elev, men at arbeidsdagen blir stadig mer presset.

Ved forrige budsjettbehandling la vi inn 80 millioner ekstra til skolen og til flere helsesøstre. Høyre la inn kroner 0 for 2019, kr 0 for 2020, kr 0 for 2020, og kr 0 for 2021. Det vitner om en liten forståelse for skolens faktiske situasjon. Vi mener stavangerskolen, og vår by, fortjener et politisk skifte ved valget den kommende høst, og at neste budsjett vedtas av et nytt politisk flertall.

Ingen skam å snu

I mellomtiden gir vi det sittende flertallet en siste sjanse til å korrigere for denne valgperioden. Flertallet har en mulighet for å korrigere et feilslått skolebudsjett. Det er ingen skam å snu, det handler om barna våre. Det handler om fremtidens Stavanger.