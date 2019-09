«Gi meg fem» for frihet og likestilling

De siste ukene er det bompenger som har opptatt de fleste Rogalendinger frem mot valget. Vi i FFO ønsker derfor å rette søkelyset på et annet viktig område.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Vi representerer ca. 30.000 personer i Rogaland.

Daglig diskriminert

Vi har medlemmer som blir diskriminert daglig, på grunn av sin funksjonsnedsettelse, sykdom eller på vegne av sine pårørende. Dette er mennesker som ofte står utenfor arbeidslivet, barn som ikke kan gå på sin nærskole eller sliter med å komme seg rundt på fritidsaktiviteter på grunn av lite eller ingen tilrettelegging. Tenk deg et liv hvor du er avhengig av andres hjelp i dagliglivet, ikke kan gå på skolen sammen med barna i gata da skolen ikke er universelt utformet.

Du blir sett på, det er ofte du ikke kommer inn i butikker eller utesteder da disse har trapper eller er for trange for rullestol. Om du i dag hadde fått en sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjorde at du havnet i rullestol, fikk nedsatt syn eller hørsel, ville du ikke likevel ha vært deg selv? Hadde du ikke ønsket å fortsette med den treningen du allerede gjør, fortsette i jobben, være aktiv med venner og familie? Du ville fortsatt ha kunnet velge hvor du ville bo, eller hvem du ville bodd sammen med.

Ikke en selvfølge

FFO Rogaland opplever at flere mennesker i Rogaland uansett alder, opplever at disse valgene ikke er mulige for dem. Det kan være mangel på tjenestetilbud i hjemstedskommunen, eller dårlig universell utforming som er årsaken. Den selvfølgeligheten som de fleste Rogalendinger tar for gitt, er ikke en selvfølge for dem vi representerer.

Vi håper at vår kampanje «Gi meg 5 for frihet og likestilling» er blitt lagt merke til i sosiale medier, og at politikerne har fått med seg budskapet i sitt verv til den nye perioden i kommune eller fylket.

Vi vil delta og ha samme muligheter som alle dere andre har. Vi ønsker å få lov å ta dem som en selvfølge!